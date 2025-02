Simtel Team continuă extinderea internațională. Compania va intra pe o nouă piață în 2025

Piața energiei regenerabile din România înregistrează o creștere solidă de la an la an, vizibilă prin rezultatele companiilor locale. Ana Nedea, director de strategie și dezvoltare de business Simtel Team, companie lider în domeniul centralelor fotovoltaice, a explicat în cadrul podcastului „Picătura de business”, cum s-a dezvoltat această companie cu capital integral românesc și ce planuri de dezvoltare are.