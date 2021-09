Simona Halep și Elina Svitolina se vor înfrunta duminică în optimile US Open 2021.

„Când mă gândesc la Simona Halep, primul lucru care-mi vine în minte e că am jucat multe meciuri, pe diferite suprafețe. Am avut câteva înfrângeri dureroase împotriva ei, dar și câteva victorii bune. Va fi o mare bătălie și un meci grozav. Sunt foarte fericită că am ajuns în acest tur și cred că sunt foarte bine pregătită.

Nu aș fi putut să joc un tenis mai bun în acest moment. Trebuie să mă recuperez, să analizez tactic partida cu antrenorul meu și să pun cât mai mult în practică”, a spus Elina Svitolina, după calificare în optimile US Open, potrivit gsp.ro

Simona Halep și Elina Svitolina au o istorie lungă împreună. S-au înfruntat de 10 ori, scorul fiind, 5-5.

Cea mai recentă dispută dintre Halep și Svitolina a avut loc în octombrie 2019, la Turneul Campioanelor. Sportiva din Ucraina s-a impus atunci, scor 7-5, 6-3. Au fost și două dispute în turneele de Grand Slam, ambele câștigate de Halep, în sferturile de la Roland Garros 2017 și în semifinalele Wimbledon 2019.

Cine este adversara Simonei Halep?

Svitolina a părut mereu o jucătoare capabilă să meargă până la capăt în turneele de Grand Slam, dar nu a depășit niciodată faza semifinalelor. Are două prezențe în penultimul act, la Wimbledon și US Open 2019. La Australian Open și Roland Garros punctul maxim a fost în sferturile de finală.

Are în palmares 16 titluri WTA, dar cele mai importante performanțe sunt trofeul cucerit la Turneul Campioanelor în 2018 și bronzul olimpic din acest an, de la Tokyo. În această vară, Elina s-a căsătorit cu jucătorul francez Gael Monfils. A ales să continue în circuit cu numele de Svitolina.

În cazul în care o va învinge pe Elina Svitolina, Halep o va întâlni în sferturi pe câștigătoarea din meciul Leylah Annie Fernandez – Angelique Kerber.