Simona Halep a învins-o, vineri, pe Elena Rîbakina din Kazahstan şi a înregistrat victoria cu numărul 20 la US Open, potrivit organizatorilor.

„A fost o partidă foarte grea, ştiam dinainte că va fi aşa. Am mai evoluat contra ei şi ştiam că e puternică, pune presiune. A trebuit să fiu puternică şi calmă. În setul doi nu am mai fost aşa pe final. Dar în decisiv mi-am zis că trebuie să mă bat până la final. Şi am făcut-o. Sunt departe de potenţialul meu, nu e uşor să lipseşti 3-4 luni şi să joci la cel mai înalt nivel. Dar mă simt bine în faţa celor din tribune, le-am simţit lipsa în toată această perioadă. Abia aştept să îi văd în turul următor.

La nivelul acesta, e imposibil să ai meciuri uşoare. Dar nu am nimic de pierdut, am venit să mă simt bine. După câţiva ani, sunt din nou în turul al patrulea la US Open, e grozav. Mă inspiră New Yorkul, mă simt bine pe teren, mă simt bine prin prisma faptului că pot să joc din nou”, a spus Halep, potrivit eurosport.ro.

Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale US Open

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat pentru a patra oară în carieră în optimile de finală ale US Open, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe jucătoarea din Kazahstan Elena Rîbakina, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 19.

Halep va evolua în optimi cu jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 5, sau cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 25.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015, iar în 2013 a ajuns în optimi şi în 2016, în sferturi. Anul trecut ea nu a participat la acest grand slam, din cauza pandemiei de coronavirus. În 2019, ultima ediţie la care a participat, românca a fost eliminată în turul al doilea.