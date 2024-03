Simona Halep a fost trădată?

Întrebată cine crede că ar fi putut să o trădeze, Simona Halep a explicat cum a ajuns să folosească această formulă într-un mesaj pe care l-a transmis public.

„Foarte greu să încep să vorbesc despre acest subiect, dar la momentul acela aveam foarte mule gânduri. Cuvântul mi-a ieșit fără să mă gândesc prea mult. Aşa m-am simțit în momentul acela pentru că ştiam că nu am făcut nimic greșit. Ştiam că am respectat tenisul întotdeauna. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să fac aşa ceva. Nu mi-a sugerat nimeni sa fac aşa ceva niciodată, iar ce simt eu pentru tenis era prea departe ca să merg cu gândul să fac aşa ceva”, a precizat sportiva.

Sportiva a mărturisit că decizia ITIA în cazul de dopaj a afectat-o profund, însă nu și-a pierdut speranța. Aceasta a mărturisit că au încurajat-o, de asemenea, mesajele primite pe rețelele sociale. A avut, totodată, susținerea părinților săi.

„Când a venit decizia de 4 ani a fost liniște totală, nu am avut ce să spunem şi eu am fost profund afectată în interior. Parca a venit un tunel în care nu am mai văzut nicio lumină. Am avut un moment când m-am gândit că se poate termina totul şi 4 ani a însemnat enorm pentru mine, dar cea mai dureroasă parte a fost că ştiind adevărul aveam senzația că nu o să pot să dovedesc că este un sistem care parcă nu vrea să ajungă la dreptate la adevăr. Dar nu mi-am pierdut speranța. Mai ales că am primit toate mesajele de pe social media. Nu sunt prea activă dar am citit toate mesajele şi atunci am avut aşa un boost de energie şi am spus că o să dovedesc. Iar părinţii mei mi-au spus mereu că binele învinge întotdeauna aşa că am crezut în el”, a spus ea într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Sportiva nu credea în răutate

Simona Halep a recunoscut că înainte, nu credea în răutate. Dubla campioană de Grand Slam a afirmat că i-a fost foarte greu să accepte că cineva a vrut să îi facă rău.

„Mi-am făcut echipa de avocați şi primul lucru a fost să facem orice să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Pentru că primul gând asta este când știi că nu ai făcut nimic că cineva ți-a făcut rău. Nu credeam în răutate. Mi-a fost greu să accept că cineva îmi poate face rău fără niciun motiv, şi atunci am cerut echipei mele de avocați să facem orice să vedem de unde vine această problemă. Asta a fost primul gând că cineva a încercat să mă contamineze. Am avut noroc pentru că avocații mei mi-au spus că sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Şi atunci am luat tot ce am băut şi am trimis la testare să vad dacă s-a întâmplat printr-un supliment. Şi aşa a fost”, a declarat aceasta.

Simona Halep a crezut total în oamenii cu care a lucrat

Sportiva din Constanța a mai spus că a crezut total în oamenii cu care a lucrat. Potrivit ei, dacă nu faci acest lucru, nu poți performa la cel mai înalt nivel. Aceasta a recunoscut că întotdeauna s-a temut de suplimentele contaminate. Cu toate acestea, nu a crezut că i se poate face o astfel de nedreptate.

„Eu am hotărât să cred total în oamenii cu care lucrez. Aşa am făcut întotdeauna. Atunci când angajezi oameni sa lucreze cu tine şi pentru tine nu poți să te duci cu îndoieli pentru că nu poți să perforezi la cel mai înalt nivel. Aşa s-a întâmplat şi de datat asta. Am discutat să schimbăm suplimentele că aveau mult zahăr. Am fost de acord toţi împreună, iar când mi-au recomandat acel suplimente eu am întrebat de foarte multe ori dacă sunt testate si sunt sigure. Eu am fost toată viaţa stresată de astfel de lucruri. Şi o apă dacă e desfăcuta nu o beau pentru că ştiu care este riscul şi se poate întâmpla orice. Dar niciodată nu m-am gândit că pot să trec printr-o asemenea nedreptate. Când am hotărât să luăm suplimentele acestea am întrebat din nou dacă sunt sigure şi testate şi mi-au spus că da. Mai mult de atât poate că ar fi trebuit să fac dar niciun sportiv nu merge personal să testeze băuturile că este foarte dificil”, a spus ea.

A fost o simplă neglijență?

Simona Halep a mai spus că în opinia sa, a fost o neglijență și ghinionul ei. Tenismena a spus că i se poate întâmpla oricărui sportiv, fără să știe vreodată cum s-a produs contaminarea.

„A fost o neglijență şi ghinionul meu ca să spun drept. Neglijenta din partea echipei că nu au verificat aşa cum ar fi trebuit să verifice, dar este şi o întâmplare, un ghinion că nu avea ce să caute acea substanță în acest supliment. Nu sunt expert, însă atunci când se face acest supliment este posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender şi atunci apare contaminarea. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție rea. A fost o simplă greșeală şi atât. Foarte mulţi sportivi au fost depistaţi pozitivi şi şi-au demonstrat nevinovăţia că au mâncat carne. De oriunde poti să iei. Este cumplit că nu ştii de unde e”, a spus constănțeanca.

Halep va juca la Miami Open

Acum, Simona Halep poate reveni oricând în circuitul profesionist de tenis. Românca a anunțat oficial că a acceptat invitația și va participa la Miami Open. Prin intermediul rețelelor de socializare, sportiva a făcut public anunțul privind participarea ei la acest prestigios turneu american.

Astfel, Simona Halep va face revenirea oficială în circuitul WTA, confirmând participarea ei la turneul WTA de la Miami. Acesta se va desfășura în perioada 19-31 martie.

„Sunt foarte încântată să vă anunţ că mă voi întoarce în circuitul WTA peste două săptămâni la Miami Open! Mulţumesc organizatorilor turneului pentru această oportunitate şi abia aştept să mă întorc pe teren şi să joc. Ne vedem curând”, a transmis ea pe Instagram.

James Blake, directorul turneului de la Miami, i-a adresat o invitație specială dublei campioane de Grand Slam. Se pare că sportiva din România a acceptat această invitație și va profita de oportunitatea de a participa la competiția care va avea loc în această lună.