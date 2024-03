Simona Halep a rupt contractul cu Patrick Mouratoglou și s-a despărțit de managera suedeză Nina Wennerstrom. Sportiva din România a luat mai multe decizii importante în urma scandalului de dopaj.

Nicolae Halep, fratele sportivei, va juca un rol important. Acesta urmează să fie managerul fostului număr unu mondial.

Simona Halep a apelat la fostul preparator fizic al Mariei Sharapova, Yutaka Nakamura.

Acesta a colaborat mult timp cu judecătoarea din Rusia, dar a avut un rol crucial și în cariera lui Naomi Osaka.

Yutaka Nakamura lucrează deja de câteva luni bune cu Halep. Al doilea membru al noii echipe este Sabin Topală.

El este angajat al clinicii de recuperare sportivă Kinetic Sport & Medicine.

Acesta ocupă funcția de team leader al departamentului de fizioterapie.

Totodată, a fost alături de Halep pe toată perioada petrecută la Dubai, în așteptarea deciziei TAS de la Lausanne.

Amintim că fostul număr unu mondial a renunţat la toți vechii colaboratori din România, înainte de a fi suspendată pentru dopaj.

Campioana a spus și că va depune toate eforturile pentru a concura la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea a spus că își dorește foarte mult acest lucru, însă şansele sunt minime deoarece nu are clasament.

„Şi eu îmi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus.

Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, a spus Halep.