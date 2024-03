Simona Halep nu a scăpat de vină, ci doar i s-a redus suspendarea, consideră Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei de fotbal.

Pompiliu Popescu susține că Mouratoglou ar fi planificat cu atenție întregul eveniment în legătură cu Simona Halep, care a fost judecată cu indulgență de TAS.

După recursul în fața Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv din Lausanne, Simona Halep a primit o suspendare redusă la doar nouă luni. În comparație cu decizia anterioară a unui tribunal independent care o suspendase pe româncă pentru patru ani, acest verdict reprezintă o schimbare semnificativă.

Pompiliu Popescu, cunoscut și ca medic al „Generației de Aur”, a exprimat noi comentarii referitoare la cazul Halep, oferind o analiză a situației în urma pronunțării deciziei finale.

Așa cum îți spuneam când am mai vorbit, judecarea a fost făcută în jurul probei. Proba rămâne. Că a vrut să ia, că n-a vrut să ia, că i-a dat ”Murătură” ăla, Mouratoglou sau cum îl cheamă… Uite că Tribunalul de la Lausanne a considerat că Simona Halep nu e chiar atât de vinovată, dar a validat faptul că în corpul ei a fost găsită substanța dopantă. (…)

Pompiliu Popescu susține că decizia TAS, deși este în favoarea Simonei Halep, este „în defavoarea sportului”.

Medicul a lucrat în cariera sa cu numeroși fotbaliști de la Real Madrid și de la Barcelona. El consideră că la nivel înalt, neglijența nu poate exista.

Pompiliu Popescu argumentează că TAS, prin verdictul dat lui Halep, a validat nevinovăția prin neintenție. Drept urmare, în viitor, sportivii vor putea apela la aceeași scuză.

Acest verdict afectează grav corectitudinea competiției. În loc să încurajeze atenția sporită și perfecțiunea din partea sportivilor, el promovează ideea că lipsa intenției poate fi considerată o dovadă de nevinovăție, consideră medicul.

„Verdictul acesta lovește în acuratețea competiției. În loc să-i facă pe sportivi să fie atenți până la perfecțiune, ei au încurajat ideea de nevinovăție bazată pe lipsa intenției. Păi, viața e făcută să greșești fără vină. Într-o competiție, greșeala neintenționată e sancționată. Bănel Nicoliță, când a dat acasă mingea aia în meciul cu Real Madrid, a vrut să fie autogol? (…)

Tribunalul din Elveția a lovit în competiție, ceea ce nu este un lucru bun, e un lucru rău. Îi încurajează pe sportivi, ”mergem acolo și declarăm că nu am știut, nu am vrut, ne-a dat Mouratoglou”. Halep zice că va continua procesul cu fabrica aceea. Nicio șansă nu are! O fabrică de suplimente nutritive nu e obligată să eticheteze la nanograme”, a adăugat Pompiliu Popescu pentru Fanatik.