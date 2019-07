Simona Halep – Shuai Zhang. Halep a dat lovitura la Wimbledon, a rămas singurul cap de serie important din turneu.

Simona Halep a rămas capul de serie cel mai bun în cursa pentru trofeul de la All England Club. Optimile au adus două surprize majore pe tabloul feminin, Asleigh Barty (cap de serie numărul unu) şi Karolina Pliskova (cap de serie numărul 3) au fost eliminate.

Shuai Zhang, locul 50 mondial, a învins-o pe româncă în două dintre cele trei întâlniri directe: la Australian Open (6-4, 6-3) şi la Beijing (6-0, 6-3). Simona va lupta pentru finală, dacă trece de Zhang, cu învingătoarea din duelul Muchova – Svitolina.

În meciurile de luni a fost eliminată şi Petra Kvitova, dublă câştigătoare la Wimbledon, de Johanna Konta, care se află în forma vieţii.

Simona Halep – Shuai Zhang. Halep a dat lovitura la Wimbledon!

Programul sferturilor la Wimbledon 2019

Alison Riske – Serena Williams (11)

Barbora Strycova – Johanna Konta (19)

Elina Svitolina (8) – Karolina Muchova

Simona Halep (7) – Shuai Zhang

Câţi bani a încasat Halep după meciul de luni

Simona Halep si-a asigurat o suma impresionanta dupa ce a obtinut, luni, calificarea in sferturile de finala la Wimbledon 2019.

Simona Halep – Shuai Zhang. Halep a dat lovitura la Wimbledon! Simona Halep are garantat un premiu in valoare de 294.000 de lire sterline, echivalentul a aproape 328.000 de euro. In cazul in care va ajunge in semifinale, Simona Halep va primi 588.000 de mii de lire sterline, adica echivalentul a 656.000 de euro.

Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Cori Gauff cu 6-3, 6-3. In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.

Simona Halep a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.

Reacţia Simonei după victoria împotriva lui Cori Gauff

Simona Halep – Shuai Zhang. Halep a dat lovitura la Wimbledon!

„Sunt foarte fericita ca voi juca din nou in sferturi. Este un turneu special, m-am simtit bine astazi si cred ca si celor din tribunele-a placut meciul. Anul trecut a fost unul foarte bun, pentru ca am castigat la Roland Garros. E adevarat ca n-am reusit o prestatie buna la Wimbledon, dar acum e important sa ma simt bine pe teren”, a completat Simona Halep.

Simona Halep – Shuai Zhang. Halep a dat lovitura la Wimbledon! Romanca a vorbit si despre meciul din sferturile de finala cu Shuai Zhang, care o conduce cu 2-1 la meciurile directe: „E ocazia perfecta pentru a-mi lua revansa. Va trebui insa sa lupt pentru fiecare punct, pana la final”.

Simona Halep si Shuai Zhang se vor intalni, marti, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.

Te-ar putea interesa și: