Simona Halep a renunțat la participarea în turneul de la Madrid. Inițial, ea acceptase invitația și se arătase foarte entuziasmată de oportunitatea primită. S-a întâmplat chiar după ce a refuzat participarea la turneul de la Oeiras.

Presa din SUA a observat ultimele decizii luate de Simona Halep. Jurnaliștii americani au comentat pe marginea subiectului. Potrivit acestora, următorul turneu pentru care sportiva din România se pregătește este cel de la Roma. Acesta este programat între 7 și 9 mai 2024. El are premii totale în valoare de 5,5 milioane de dolari.

Revenirea Simonei Halep nu decurge conform planului, cu fostul lider mondial retras de la Madrid Open. Ea a decis să nu participe, chiar după ce a primit un wildcard. Această decizie vine după ce s-a retras și de la Billie Jean King Cup și de la Oieras.

Simona a revenit la Miami Open imediat după reducerea suspendării pentru dopaj. Ea a pierdut împotriva Paulei Badosa. Acum se confruntă cu probleme medicale, inclusiv o accidentare la umăr din care nu s-a recuperat complet.

Cu toate acestea, se speră ca ea să fie gata pentru turneul de la Roma.

Ion Țiriac a subliniat că ar fi oportun ca Simona Halep să primească un wildcard ca o formă de compensație pentru perioada în care a suferit din motive nevinovate. Totuși, el a exprimat anumite îndoieli cu privire la această posibilitate. Miliardarul a arătat există mulți jucători tineri care sunt deja bine cotați. Ei nu au reușit, însă, să îndeplinească criteriile pentru a se califica la Jocurile Olimpice.

Ion Țiriac a atras atenția asupra faptului că trebuie să fim conștienți de dificultățile pe care le întâmpină Simona Halep după o pauză de doi ani. Recuperarea după o astfel de pauză poate dura la fel de mult timp. Magnatul a mai spus că trebuie să avem înțelegere pentru Halep, dat fiind că aceasta a fost câștigătoare de Wimbledon și numărul 1 mondial timp de multe săptămâni. El a evidențiat importanța răbdării și a plăcerii în practicarea tenisului. Țiriac a subliniat că profesioniștii în tenis sunt motivați de plăcerea de a practica acest sport și ar trebui tratați în consecință.

„Trebuie să fim atenţi puţin şi cu Simona Halep, pentru că sunt mulţi care vorbesc degeaba. După doi ani de pauză, ca să revii îţi trebuie alţi doi ani. Poate Simona are aceşti doi ani, dar cât moral trebuie să aibă ea ca să ia o bătaie de la o junioară de 15 ani sau să piardă în primul tur aici, în primul tur şi acolo, şi în turul doi dincolo şi în turul 3 în partea cealaltă? Cine are acest moral? Ea e câştigătoare de Wimbledon şi numărul 1 mondial atâtea săptămâni. Deci Simona dacă are răbdare şi îi place ce face, da… dacă nu… Pentru că profesioniştii în tenis nu sunt mineri. Nu, au o meserie care o fac cu plăcere, de plăcere şi aşa trebuie trataţi”, a mai afirmat Ion Țiriac.