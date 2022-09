Roger Federer se retrage din tenis. A fost de 20 de ori campion de Grand Slam

Marele tenisman Roger Federer a anunțat că se va retrage din competițiile oficiale, la vârsta de 41 de ani, după Cupa Laver de săptămâna viitoare de la Londra.

Legenda elvețiană a avut parte de câțiva ani dificili, după ce nu a mai jucat de la Wimbledon, în 2021, după ce a trecut printr-o triplă operație la genunchi în timpul perioadei de pauză.

A fost un drum greu pentru a reveni la forma fizică, iar Federer, care nu mai poate să întinerească, a decis să se oprească – anunțând vestea într-o declarație emoționantă.

Roger Federer a venit cu un mesaj pentru fanii săi

În vârstă de 41 de ani, Federer a spus în declarația adresată fanilor săi: „Pentru familia mea din tenis și nu numai, dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, concurenții mei și mai ales fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți

După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă deplină. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul acestuia pentru mine în ultima vreme a fost clar.

Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este momentul să pun capăt carierei mele competiționale.

Cupa Laver de săptămâna viitoare, de la Londra, va fi ultimul meu turneu ATP. Voi juca mai mult tenis în viitor, desigur, dar nu în turneele de Grand Slam sau în circuit”, a declarat acesta.

Federer, unul dintre tenismenii care au dominat tenisul masculin

Federer, împreună cu rivalii legendari Rafael Nadal și Novak Djokovic, au dominat tenisul masculin timp de aproape 20 de ani, iar retragerea sa pune capăt unei ere de aur a acestui sport.

Împreună, ei au câștigat un număr uimitor de 63 de titluri de Mare Șlem, Federer având 20, Djokovic 21 și Nadal 22 – ultimii doi valorificându-se în condițiile în care elvețianul a fost absent din activitate în acest an.

Clasamentul Grand Slamurilor între cei trei ar fi putut fi mult diferit dacă Federer nu s-ar fi accidentat, dar va rămâne fără îndoială cel mai bun jucător masculin după apariția sa uimitoare de la începutul anilor 2000.

Lumea tenisului a venit cu mai multe omagii

După vestea tristă a retragerii sale, lumea tenisului s-a grăbit să-i aducă un omagiu legendei elvețiene.

Wimbledon, unde a câștigat opt titluri, a emis o declarație emoționantă după aflarea veștii: „Roger, de unde începem? A fost un privilegiu să fiu martor la călătoria ta și să te văd devenind un campion în toate sensurile cuvântului.

„Ne va lipsi atât de mult să te vedem pe terenurile noastre, dar tot ce putem spune deocamdată este că îți mulțumim, pentru amintirile și bucuria pe care le-ai oferit atâtor oameni.”

Va fi cu siguranță o ocazie emoționantă, dar specială, atunci când Federer va intra pe teren ca profesionist pentru ultima oară la Laver Cup din capitala Angliei, scrie Mirror.