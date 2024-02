Marea revenire pentru Simona Halep! Este șansa vieții după decizia TAS

SURSA FOTO: Instagram, Simona Halep

Simona Halep are posibilitatea unei reveniri rapide în elita tenisului mondial. Românca are un as în mânecă, pe care îl poate folosi imediat după verdictul TAS. Este aceeași strategie adoptată și de Naomi Osaka. Ce va face Halep?