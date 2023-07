Sportivii suspendați provizoriu nu pot apărea pe entry-list, cu excepția cazurilor în care erau deja înscriși la turneele oficiale în momentul în care au primit sancțiunea, arată regulamentul Federației Internaționale de Tenis (ITF).

Regulamentul prezintă o situație încurajatoare pentru Simona Halep

„Dacă o jucătoare contestă suspendarea provizorie, poate rămâne pe listă la orice turneu WTA la care s-a înscris înainte de data intrării în vigoare a suspendării provizorii. Jucătoarea va fi retrasă automat din turneu dacă rămâne neeligibilă”, arată regulamentul ITF.

Potrivit ProSport, Simona Halep nu putea fi acceptată pe lista de la US Open fiind deja suspendată provizoriu, doar dacă nu cumva organizatorii au făcut o excepție pentru sportivă.

În schimb, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) ar putea întârzia anunțul oficial și să conteste la TAS decizia tribunalului Sport Resolutions.

Un alt indiciu care arată că Simona Halep are șanse mari să joace la US Open este acela că americanul Jenson Brooksby, un alt tenismen suspendat provizoriu, are numele tăiat pe lista preliminară de la US Open, spre deosebire de jucătoarea din România, care este trecută cu asterisc.

Amintim că Simona Halep a postat mai multe videoclipuri în ziua în care a fost publicată lista jucătoarelor de la US Open. În primul dintre ele, Halep își exersează serviciul pe terenul de tenis, iar în al doilea se antrenează în sala de forță.

Simona Halep a ratat primele 3 Grand Slam-uri ale anului

Din cauza suspendării primite pe baza acuzațiilor de dopaj, Simona Halep a ratat primele trei turnee de tenis de Mare Slam din acest an: Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, iar, acum, așteaptă verdictul ITIA.

În ciuda faptului că Sport Resolutions nu s-a pronunțat, încă, organizatorii turneului de tenis US Open anticipează că vedeta va reuși să își demonstreze nevinovăția, motiv pentru care au pus-o pe lista preliminară din acest an, ceea ce înseamnă că ar putea primi verdictul final până pe data de 28 august 2023, când va începe US Open 2023.

Simona Halep este suspendată provizoriu din octombrie 2022 şi aşteaptă încă decizia din partea Sports Resolutions.