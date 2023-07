Mikael Ymer a atacat Federația Internațională de Tenis, invocând un tratament „nedrept” după ce starul a fost suspendat din tenisul profesionist pentru 18 luni pentru că ar fi încălcat reglementările antidoping.

Un alt jucător de tenis are probleme din cauza dopajului

Jucătorul suedez va fi suspendat provizoriu până în ianuarie 2025, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a constatat că a nerespectat regulile antidoping.

Acuzațiile se referă la o perioadă în care Ymer este acuzat că a ratat controale antidoping în decurs de 12 luni. Starul american de tenis Jenson Brooksby a fost suspendat și el la începutul acestui an pentru același motiv.

Ymer a fost inițial exonerat de către un tribunal independent după ce a solicitat o audiere în iunie 2022, dar ITF a combătut decizia cu un apel și, 13 luni mai târziu, pe 17 iulie, organismul de conducere a tenisului l-a informat pe Ymer că va fi pus pe tușă timp de un an și jumătate.

TAS a decis în favoarea ITF, concluzionând că Ymer „nu a reușit să asigure respectarea reglementărilor antidoping prin omisiunea de a verifica locul în care se afla la 7 noiembrie 2021” și a concluzionat că „vina jucătorului […] a fost ridicată”, adăugând că a treia instanță „ar putea fi descrisă ca fiind rezultatul unei neglijențe culpabile”.

Jucătorul de tenis susține că este nevinovat

Jucătorul de tenis a reacţionat cu un mesaj postat în social media, în care precizează că el are conştiinţa curată.

“După ce am fost deja exonerat o dată şi am susţinut din toată inima faptul că nu consider că a fost comisă a treia încălcare, consider că decizia lor de a mă judeca din nou şi, ulterior, de a mă găsi vinovat, este nedreaptă.

În plus, mi-e greu să înţeleg că au considerat că o suspendare de 18 luni este o pedeapsă corectă. Înţeleg că aceste reguli au fost instituite pentru a proteja integritatea sportului nostru şi că există un motiv pentru care au fost stabilite. Cu toate acestea, nu cred că am încălcat aceste reguli, iar conştiinţa mea este curată”, a spus Yemer.

Mikael Yme se luptă să-și reabiliteze numele

Ymer, în vârstă de 24 de ani, se află în prezent pe locul 51 în clasamentul ATP la simplu masculin și era pe punctul de a intra în top 50 pentru prima dată în cariera sa. Dar acum se confruntă cu o altă bătălie lungă pentru a-și reabilita numele după ultimul său eșec și și-a exprimat clar gândurile cu privire la această decizie.

„În ianuarie 2022, ITF m-a acuzat de o potențială încălcare a regulilor antidoping pentru că am avut 3 încercări ratate de testare în afara competiției într-o perioadă de 12 luni. Am combătut această acuzație în cadrul unei audieri și am fost exonerat de către un tribunal independent format din 3 arbitri în iunie 2022.

ITF a făcut apel la acea decizie, în ciuda faptului că cei 3 arbitri independenți care m-au exonerat au fost numiți conform propriilor reguli, și a cerut Tribunalului de Arbitraj Sportiv să ia o decizie diferită cu privire la aceleași fapte în baza cărora fusesem deja exonerat.”, a mai spus jucătorul de tenis.