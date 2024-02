Suspendată pentru o perioadă de 4 ani de către Tribunalul Sport Resolutions, decizia luată de judecători după ce acuzarea solicitase inițial 6 ani de interdicție, Simona Halep a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Audierile au avut loc între 7 și 9 februarie. Evoluția pledoariilor a încurajat-o pe constănțeancă să creadă că va primi o decizie favorabilă din partea arbitrilor de la Lausanne.

Așadar, Simona Halep a scris pe Instagram:

„S-a încheiat coșmarul pe care l-am trăit în ultimul an și jumătate. Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS și să demonstrez că niciodată nu am recurs la niciun fel de dopaj”.