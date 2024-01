Boris Becker, anunț despre Simona Halep.Noul expert Eurosport, Boris Becker, a discutat recent despre situația Simonei Halep, care se confruntă cu o suspendare de 4 ani pentru dopaj.

Tenismena din Constanța a făcut apel la TAS și programarea pentru audiere este stabilită pentru 7-8 februarie.

Becker se declară a fi un mare fan al Simonei Halep, despre care spune că este uimitoare pe terenul de tenis. El consideră că se numără printre cele mai inteligente jucătoare din istoria acestui sport.

Neamțul este de părere că dacă suspendarea se va menține, va însemna sfârșitul carierei Simonei. Potrivit lui, pauza ar fi prea mare și nu ar putea să mai revină la forma fizică necesară.

Fostul tenismen își amintește cu drag de România, și de prietenii săi, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Se pare că cei doi au fost primii săi profesori. Despre Ion Țiriac, Becker spune că a pus bazele carierei sale.

„România a fost foarte importantă în viața mea. Am fost împreună cu doi români foarte importanți și influenți, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Au fost primii mei profesori. Ion a fost antrenorul și managerul meu.

Am învățat multe de el. Ion Țiriac a pus bazele carierei mele. Am jucat împotriva lui Ilie în 1985, la Monte Carlo. L-am bătut, dar eram cu 20 de ani mai tânăr. Am rămas prieteni, ne-am antrenat de multe ori împreună. Mereu am fost fanul lui”, a declarat Boris Becker.