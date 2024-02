Simona Halep a publicat un mesaj încurajator pe pagina sa de socializare. Potrivit fostului număr unu mondial, coșmarul pe care l-a trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat.

De asemenea, sportiva a explicat că a avut șansa să se apere la TAS pentru a demonstra că nu a apelat niciodată la doping.

În momentul de față, ea așteaptă decizia TAS cu „fruntea sus”. Halep a ținut și să le mulțumească tuturor care au susținut-o.

Fanii, jucătorii, foștii jucători și sponsorii și-au exprimat o susținere necondiționată față de campioană, iar ea spune că a însemnat enorm de mult.

„Coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat. Am avut șansa să mă apăr la TAS pentru a demonstra că nu am apelat niciodată la doping. Asta e ceea ce am susținut întotdeauna de când am fost acuzată.

Acum aștept decizia TAS cu fruntea sus și vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor, dar și jucătorilor și foștilor jucători, sponsorilor mei, pentru tot suportul de care au dat dovadă în tot acest timp, pentru toate mesajele de încurajare.

Vă mulțumesc din suflet pentru suportul necondiționat de care ați dat dovadă, a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat putere să lupt zi de zi pentru aflarea adevărului. Voi împărtăși cu voi știri despre decizia TAS de îndată ce voi avea informații. Binele și adevărul triumfă mereu”, a scris Simona Halep pe Instagram.