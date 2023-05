Antrenorul Simonei Halep a luat atitudine după ce s-a spus că în pașaportul biologic al acesteia au fost identificate nereguli.

„Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în pașaportul său biologic de sportiv (ABP)”, a transmis ITIA.

Her blood passeport is totally normal. All the experts that I have asked to look at it confirmed it. The attitude of the ITF is insane. https://t.co/jSk1mEgSjl

