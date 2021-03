Simona Halep, numărul 3 WTA, este pregătită pentru o nouă provocare. Sportiva română a declarat pe Aeroportul Henri Coandă, înaintea plecării în Statele Unite ale Americii, că este mai liniştită după vaccinarea anti-Covid-19. Potrivit acesteia, pauza pe care a luat-o a fost destul de lungă, însă s-a simțit bine acasă în compania familiei.

Totodată, ea a mai precizat că este nerăbdătoare să joace câteva meciuri la turneul de la Miami, care se desfășoară în perioada 23 martie – 3 aprilie și speră că va juca bine.

„Sunt mai liniştită (n.r. – după vaccinare), am şi făcut virusul, deci mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în Statele Unite. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice, iar acum abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine”, a afirmat ea.

Simona Halep s-a vaccinat anti-covid

Simona Halep s-a vaccinat anti-covid. Sprotiva a explicat că a făcut rapelul la vaccinul Pfizer cu două zile mai devreme cu acordul medicilor. În ceea ce privește reacțiile adverse, constănțeanca a declarat că nu a avut nicio reacție și nu a simțit absolut nimic.

„Nu am avut reacţii adverse, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi face rapelul. Şi l-am făcut la 19 zile”, a adăugat ea.

În ceea ce privește restricțiile din SUA, Halep a menţionat că nu ştie exact ce o așteaptă când va ajunge, dar a subliniat faptul că pe timpul turneului de la Miami jucătorii se vor afla într-o bulă sanitară.

„Nu prea ştiu despre restricţii de acolo, dar ştiu că noi vom fi în ”bubble” (n.r. – bulă sanitară) şi sunt OK cu asta, pentru că aşa am fost la toate turneele de până acum, mai puţin câteva zile în Australia. Nu pot să zic că am o problemă mare, nu e confortabil, dar o să fie OK”, a mai afirmat ea.

De menționat este faptul că, jucătoarea de tenis Simona Halep va participat în perioada 23 martie – 3 aprilie la turneul de la Miami.