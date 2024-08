În momentul de față, Simona Halep nu este legată de un program strict influențat de antrenamente sau meciuri la diferite turnee din circuitul WTA. Astfel, are mult timp liber.

Jucătoarea de tenis a profitat de ocazie și a vizitat Veneția, Oraşul Îndrăgostiților. De asemenea, ea a publicat trei fotografii pe pagina de Instagram, una dintre el demonstrează clar că nu este singură.

Amintim că pozele au apărut în contextul în care circulă tot mai multe zvonuri potrivit cărora Halep ar fi cu un bărbat mai mare decât ea cu 25 de ani.

Potrivit zvonurilor apărute online, ar fi vorba despre omul de afaceri Dorin Mateiu, cu o avere de peste 70 de milioane de euro. El este poreclit și „regele mezelurilor”.

Fostul număr unu mondial a primit, în urmă cu o săptămână, un buchet de trandafiri. Ea l-a fotografiat și l-a publicat pe Instagram.

Mai mult, Halep și Dorin Mateiu au fost fotografiați împreună. Totul s-a întâmplat la un restaurant din București. Întrevederea pare a fi una dintr-un lung șir, cei doi fiind văzuți în ultimul an unul în compania celuilalt în orașe ca Dubai sau Miami.

Chiar și așa, omul de afaceri cu o avere care-l plasează pe locul 110 în TOP 300 Capital susține că între ei doi nu este vorba despre o relație de iubire.

El a declarat pentru ProSport că sunt doar „cunoștințe”. Potrivit milionarului, s-au cunoscut după ce sportiva a achiziționat un apartament la Rahmaninov.

De asemenea, a recunoscut că invitația a sosit din partea lui, însă scenariul unei relații este exclus. Mateiu a spus pentru sursa menționată că a vrut să discute cu fostul număr unu mondial și nu neapărat despre afaceri.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a declarat Mateiu.