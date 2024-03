Simona Halep a oferit primul interviu după finalul procesului de dopaj de la TAS

Simona Halep a acordat primul său interviu după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a micșorat considerabil suspendareapentru dopaj.

După o perioadă lungă de nedreptate, dubla campioană de Grand Slam Simona Halep a ieșit victorioasă. Acum, ea vrea să își prezinte adevărul. Sportiva a avut lacrimi în ochi atunci când a mărturisit: „Știam că sunt nevinovată”.

Halep a vorbit și despre cât de mult și-a dorit să câștige un Grand Slam. Momentul în care s-a întâmplat a fost cel mai fericit moment al vieții sale, spune sportiva.

„Am spus mereu în toate interviurile mele că dacă eşti numărul 1 fără Grand Slam nu ești cu adevărat numărul 1, iar pentru mine a fost greu pentru că a contat mereu acest turneu. Chiar am revenit foarte bine după finala pierdută din 2017. Am plâns şi am suferit, recunosc. Ştiam însă că o să-l câștig pentru că eram foarte profesionistă şi făceam tot ce trebuie ca să-l câștig şi am fost foarte aproape. Am pierdut următoare finală în Australia si după am câștigat. Acela a fost cel mai fericit moment”, a declarat Simona Halep.

Halep a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut încă din copilărie pentru tenis

Halep a recunoscut că, în ciuda sacrificiilor uriașe, a fost mereu pasionată de ceea ce a făcut. Sportiva spune că și-a dedicat viața tenisului în totalitate și că l-a respectat. Ea a subliniat, de asemenea, importanța susținerii pe care a avut-o. Este vorba de sprijinul constant al familiei sale.

Aceasta a menționat că familia nu i-a impus niciodată antrenamentele și nu i-a criticat niciodată înfrângerile.

„Este foarte greu pentru că renunţi la copilărie, la perioada de adolescent, renunţi la foarte multe lucruri. Însă dacă ai pasiune pentru sportul pe care îl profesezi în general nu ţi se pare aşa de greu. pentru mine nu a fost un sacrificiu să renunț la multe întâlniri cu colegii sau cu prietenii sau ieșirile în oraş. Mi-a plăcut ceea ce am făcut, mi-am dedicat viaţa în totalitate şi am respectat tenisul. Bineînțeles că trebuie să ai şi o susținere, iar eu am avut întotdeauna susţinerea familiei mele, care niciodată nu m-a obligat să mă duc la vreun antrenament şi niciodată nu m-a certat dacă am pierdut un meci”, a mai spus Halep.

Simona a adăugat că este foarte recunoscătoare pentru părinții săi, pe care îi consideră exemplari.

„Am doi părinți exemplu care m-au sprijinit în toate deciziile pe care le-am luat. Sunt o persoană emotivă şi dacă cineva îmi vorbește dur nu pot performa la cel mai înalt nivel şi ei au înțeles asta”, a adăugat ea.

Halep trăiește emoții uriașe pe teren

Halep relatează că la începutul fiecărui meci experimenta o anumită anxietate și disconfort emoțional, simțind arsuri și dureri în stomac, uneori chiar dureri de cap, din cauza stresului de a juca în fața unui public numeros. Totuși, pasiunea pentru tenis îi permitea să își depășească emoțiile după primele 2-3 game-uri, bucurându-se apoi de joc.

În timp, ea a învățat să se bucure de fiecare meci. Apreciind sprijinul publicului său extraordinar, Halep menționează că aceștia au contribuit la atenuarea emoțiilor sale în fiecare colț al lumii unde a jucat.