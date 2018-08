Simona Halep despre ultimul meci de la Cincinnati. Sper să nu se mai întâmple

Halep (26 ani), principala favorită şi finalistă în 2015 şi 2017 la Cincinnati, a trecut mai întâi de Barty în optimi, cu 7-5, 6-4, iar apoi a dispus şi de Ţurenko, tot în două seturi, cu 6-4, 6-1.

Ţurenko (29 ani, 44 WTA) a început mai bine şi a condus cu 2-0 şi 4-1, dar Halep a schimbat total jocul după ce s-a consultat cu antrenorul Darren Cahill şi a reuşit o serie formidabilă de zece ghemuri, câştigând în cele din urmă cu 6-4, 6-1, într-o oră şi 16 minute.

Halep a avut 2 aşi, a făcut o dublă greşeală, a reuşit 11 winners şi a comis 23 de erori neprovocate. Ţurenko a acuzat unele dureri la spate, care au împiedicat-o să servească la nivelul obişnuit şi a făcut 7 duble greşeli, având doar 8 mingi direct câştigătoare şi 31 de erori neforţate.

Simona Halep a câştigat şi cele patru întâlniri anterioare cu jucătoarea din Ucraina, ultimul duel având loc cu patru ani în urmă, la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, unde românca s-a impus în trei seturi (6-3, 4-6, 6-4).

„Am avut noroc cu on-court coaching, deoarece cred că am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac. Eu eram puţin obosită pentru a mă putea concentra şi am pierdut primele ghemuri fără să gândesc ce făceam pe teren. Lesia este o adversară dificilă, este greu să joc împotriva ei. Am jucat mai demult împotriva ei şi nu ştiam la ce să mă aştept. Sunt foarte fericită. Am jucat două meciuri în aceeaşi zi şi le-am câştigat”, a spus Halep în interviul de pe teren de la finalul meciului cu Ţurenko.

Ea a menţionat că speră să nu se mai întâmple să fie nevoită să joace două meciuri în aceeaşi zi. „Nu se întâmplă prea des să joc două meciuri într-o zi, dar am făcut-o săptămâna trecută, aşa că m-am obişnuit. Sper ca în viitor să nu se mai întâmple, dar nu putem opri ploaia, astfel că pentru toţi a fost la fel, nu o să mă plâng, dar a fost o zi grea”, a mărturisit Simona.

Românca şi-a asigurat un cec de 130.300 dolari şi 350 de puncte WTA. În penultimul act, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Madison Keys, cap de serie numărul 13, şi belarusa Arina Sabalenka.

Agerpres