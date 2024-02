Simona Halep a făcut în aceste zile o achiziție extrem de importantă pentru revenirea ei în circuitul WTA.

Simona Halep se arată extrem de încrezătoare că Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) va emite un verdict favorabil în privința întoarcerii sale în circuitul WTA. Sportiva din România își dorește să fie pregătită în toate aspectele pentru acest moment.

Sportiva emană încredere în revenirea în circuit după perioada de suspendare pentru dopaj, atât prin declarațiile pe care le face, cât și prin deciziile pe care le adoptă în prezent.

În timp ce se află în Dubai, Emiratele Arabe Unite, pentru a continua antrenamentele intense, ea a investit într-un aparat de fizioterapie de mare eficiență.

Având în vedere perioada lungă de inactivitate din ultimul an și jumătate, Simona Halep își dorește să atingă o stare fizică de 100%. Mai ales după ce a reușit să convingă judecătorii TAS că este nevinovată. Halep a făcut cunoscut faptul că și-a procurat un aparat cu tehnologie TECAR, demonstrându-și astfel determinarea.

Tehnica TECAR se evidențiază ca o abordare terapeutică de vârf, ce amplifică procesul de vindecare al corpului uman.

Utilizând energie electromagnetică, terapia TECAR poate să ofere alinare în cazul durerilor articulare și musculare, reducând necesitatea intervențiilor chirurgicale pentru pacienți.

Sportivii apreciază în mod deosebit această terapie datorită capacității sale de a accelera recuperarea după accidentări.

În plus, terapia TECAR este recunoscută pentru eficacitatea sa și pentru efectele secundare minime. Această terapie poate fi aplicată indiferent de gen sau vârstă.

Terapia TECAR este o formă de diatermie de contact și electroterapie combinate. Este o practică medicală care aplică energie electromagnetică pe țesuturile biologice. Frecvența electromagnetică aplicată provine din spectrul de radiofrecvență.

Spre deosebire de electroterapie, aceasta nu provoacă contracții musculare. Spectrul de lungimi de undă terapeutice variază între 300 KHz și 1,2 MHz, potrivit Gymna.com.

Miercuri, Simona Halep a adus în prim-plan un mesaj plin de speranță. Ea și-a exprimat încrederea că a reușit să-i convingă pe judecătorii TAS de nevinovăția sa în dosarul de dopaj.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate a luat sfârșit! Am avut șansa să îmi prezint apărarea în fața TAS, să le demonstrez că nu m-am dopat sub nicio formă!

Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus și aș vrea să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor, sponsorilor și tuturor pentru sprijinul uimitor și toate mesajele și clipurile pe care mi le-au trimis în această perioadă chinuitoare.

Susținerea voastră a însemnat totul pentru mine și mi-a dat puterea să continui să lupt în fiecare zi pentru a scoate la suprafață adevărul. Va voi anunța ce decizie s-a luat în cazul meu de îndată ce voi afla. Vă doresc toate cele bune! Binele și adevărul vor învinge”, a transmis Halep, pe Instagram.