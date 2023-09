Așadar, Asociaţia Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA) a subliniat că va urmări în continuare cazul în care este implicată Simona Halep. Totodată, autoritatea va susţine deciziile luate în urma procesului.

Amintim că reacția a venit după ce Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj. Anunțul a fost făcut marți, 12 septembrie, de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA).

ITIA a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep, dublă campioană de Mare Şlem, este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei. A doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic.

Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a dat recent un verdict în cazul care o vizează pe Simona Halep. Este vorba despre o suspendare de 4 ani în tenis. Acest anunț a făcut imediat înconjurul lumii, iar mai multe persoane au răbufnit în urma deciziei.

Printre aceștia se află și Ilie Năstase, care a sublinia că decizia ar fi fost alta dacă Halep „era americancă”.

Marea campioană a României nu va mai intra în mod oficial pe terenul de tenis până în anul 2027. Important aici este că decizia nu este definitivă. Astfel, românca poate face apel la TAS.

