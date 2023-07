Suspendată provizoriu de zece luni după ce a fost depistată cu Roxadustat, Simona Halep s-a aflat în cădere liberă în clasamentul WTA. Chiar și fără jocuri oficiale, săptămâna aceasta, românca a urcat un loc.

În noul clasament WTA, care a fost dat publicității luni, 24 iulie, Simona Halep ocupă locul 54. A fost posibil să se întâmple astfel deoarece românca nu a avut niciun punct de apărat săptămâna aceasta. Spre deosebire de alte sportive, ea nu a putut pierde puncte, întrucât nu a participat la niciun turneu în această perioadă a anului trecut.

Poate pierde 900 de puncte

Deși este un motiv de bucurie, viitorul Simonei Halep în ierarhia mondială este incert. Aceasta a rămas cu 1.000 de puncte în clasamentul WTA, urmând să piardă 900 dintre ele, deoarece nu s-a înscris la Openul Canadei (4-13 august), unde este campioană en-titre.

Singurul mod prin care constănțeanca poate evita ștergerea din clasamentul WTA ar fi să participe la US Open 2023, care i-ar aduce un număr semnificativ de puncte. Acest lucru va fi însă posibil numai dacă Simona Halep scapă de suspendare până pe 22 august, termenul dat de organizatorii competiției de la New York.

Trei jucătoare sunt mai bine clasate decât Halep: Sorana Cîrstea – locul 32 (menţinere, 1316 puncte), Ana Bogdan – locul 39 (urcare de 10 poziții, 1214 puncte) şi Irina Begu – locul 41 (coborâre de 10 poziţii, 1197 puncte).

Lider este în continuare poloneza Iga Swiatek, care are 9315 puncte.

Halep așteaptă cu nerăbdare verdictul

Simona Halep este în așteptarea unui verdict în cazul de dopaj. În funcție de acesta, se va afla dacă românca va putea concura sau nu la US Open 2023, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

În ultimul timp, s-a tot vehiculat că Simona Halep are mari șanse să concureze la US Open 2023, dacă primește un verdict favorabil, ea aflându-se pe lista preliminară a participanților. ITIA a transmis că încă nu a fost anunțată nicio decizie în cazul constănțencei.

„Bună dimineața! Vă promitem că nicio decizie nu a fost anunțată nimănui, deocamdată. În câmpul jucătoarei de la US Open, e specificat că Simona Halep este suspendată provizoriu. În consecință, dacă va rămâne suspendată, va fi exclusă. Dacă nu va rămâne suspendată, va putea concura.”, este mesajul ITIA, potrivit Tennis Infinity.