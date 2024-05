Artemon Apostu-Efremov, fostul antrenor al Simonei Halep, a discutat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro despre nivelul de apreciere al celei mai de succes jucătoare de tenis din România, câștigătoarea a două titluri de Grand Slam.

El consideră că Simona Halep nu primește recunoașterea cuvenită, având în vedere abilitatea ei de a menține o consistență extraordinară în performanțele sale. Această calitate, spune el, este specifică marilor campioni.

Artemon Apostu-Efremov a subliniat diferența de nivel între performanțele Simonei Halep și victoria lui Emma Răducanu la US Open 2021, sugerând că constanța și succesul pe termen lung al Simonei depășesc semnificativ momentul unic al victoriei lui Răducanu.

Cu aproape trei ani în urmă, Răducanu a reușit să obțină zece victorii consecutive fără a pierde niciun set la Flushing Meadows.

El spune că Răducanu are nivelul necesar pentru a obține astfel de performanțe, dar a subliniat diferența între a face acest lucru o singură dată și a-l realiza constant pe parcursul a patruzeci de săptămâni pe an.

Apostu-Efremov a menționat că, din acest motiv, consideră că Simona Halep nu este apreciată la adevărata ei valoare.

El a explicat că, deși nu strălucește ca un „one hit wonder”, constanța ei în a rămâne în topul WTA săptămână de săptămână este extrem de dificilă și merită apreciere.

Apostu-Efremov a adăugat că există multe exemple în care eforturile zilnice ale sportivilor, cum ar fi:

„Lucrurile s-au întâmplat atât de repede… a venit din calificări și a câștigat un Grand Slam. E evident că are nivelul să joace așa, dar e una să faci asta o dată și alta să o faci patruzeci de săptămâni per an.

Tocmai din acest motiv, mi se pare că lumea nu o apreciază pe Simona Halep la adevărata ei valoare. Nu e atât de strălucitoare ca un „one hit wonder”, dar constanța cu care a făcut lucrurile… să rămâi în top 10 WTA săptămână de săptămână e foarte dificil.

Sunt foarte multe exemple în care motivația și determinarea de a face zi de zi aceste lucruri – antrenamentele, pregătirea fizică, recuperarea – sunt subapreciate,” a declarat Artemon Apostu-Efremov, potrivit sport.ro.