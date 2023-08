Simona Halep a plecat din România! Este anunțul momentului despre marea noastră campioană

Sursă: Facebook, Simona Halep

Simona Halep a luat o decizie misterioasă înainte de a afla verdictul în cazul în care este acuzată de dopaj. Tenismena noastră pare că știe ce urmează și a ales să se relaxeze într-o minivacanță, într-un oraș care are cursă directă la New York, acolo unde urmează să se dispute US Open. Va zbura imediat după verdict în America?