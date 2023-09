Nick Kyrgios a lansat un mesaj controversat în scandalul de dopaj care o vizează pe Simona Halep. Românca a primit patru ani de suspendare, după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă, roxadustat, la US Open 2022.

După acest verdict, mai mulți sportivi și-au dat cu părerea. Printre ei se află și jucătoarea Maria Sakkari (locul 9 WTA), din Grecia.

„Un lucru pe care vi-l pot spune cu siguranță este legat de felul în care tratează fiecare situație, cu orice jucător, orice atlet! Este pur și simplu înfricoșător! Vom ajunge la un punct în care nici măcar nu vom lua electroliți. Din fericire, nu m-am aflat în această poziție. Nu vreau să mă aflu niciodată.. Am fost foarte atentă cu tot ce are legătură cu suplimentele. Dar nu știu care este procesul, cum se fac lucrurile în spatele ușilor închise. Nu știu cine are un cuvânt de spus. Habar n-am!”, a scris Maria Sakkari.