Cu toate acestea, un al doilea grup OMS, Comitetul de experți pentru aditivi alimentari, nu și-a schimbat pragul privind cantitatea zilnică de aspartam considerat sigur de consumat: 40 mg pentru adulții care cântăresc aproximativ 70 de kilograme (cantitatea din aproximativ 14 cutii de Diet Coke), potrivit NbcNews.

În acest grup intră și extractul de aloe vera sau acidul cafeic

„Este un avertisment pentru oameni, dar nu e ceva de genul „nu mai consumați””, spune Barry Popkin, profesor de nutriție la Universitatea din Carolina de Nord, comentând decizia OMS. „Consumați niveluri moderate și sunteți bine”, indică anunțul OMS, explică el.

Potrivit lui Paul Pharoah, profesor de epidemiologie a cancerului la centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles, SUA, „publicul larg nu ar trebui să fie îngrijorat de riscul de cancer asociat cu o substanţă chimică din grupul 2B”. Printre alte produse clasificate în acest grup se numără extractul de aloe vera sau acidul cafeic, a spus el.

Ce alimente conțin aspartam

Inclus în peste 5.000 de alimente și băuturi, aspartamul este mult mai dulce decât zahărul. În 1974, FDA a aprobat utilizarea sa ca îndulcitor de masă și ingredient în gumă, cereale, cafea instant, produse lactate și alte articole. Alimentele și băuturile care conțin aspartam includ:

– Îndulcitori de masă, inclusiv NutraSweet, Equal și Sugar Twin.

– Băuturi și amestecuri de băuturi, cum ar fi Diet Coke, Coke Zero, Diet Snapple, Fanta Zero, Sprite Zero, Crystal Light și Wyler’s Light.

– Gumă fără zahăr, inclusiv Trident, Extra, Wrigley și Mentos.

– Produse pe bază de gelatină

– Siropuri fără zahăr

Ce spun cercetările despre riscul de cancer și aspartam

OMS a plasat aspartamul într-o categorie de risc alături de alte două: „cancerigen pentru oameni” și „probabil cancerigen”. Alte substanțe din categoria „posibil cancerigen” includ aloe vera și legume murate.

Cercetările anterioare privind legătura aspartamului cu cancerul nu au oferit dovezi concludente că acesta poate cauza boala, iar multe studii care investighează legăturile dintre cancer și îndulcitorii artificiali s-au bazat pe animale, nu pe oameni, a mai spus Popkin.

Un studiu din 2020 a constatat o incidență crescută a leucemiei și a limfomului la șoarecii care consumau aspartam, dar dozele erau aproape de patru ori mai mari față de greutatea șoarecilor, a menționat Popkin, ceea ce îl face un punct de referință slab pentru riscul uman. Între timp, studiile din anii 1980 au descoperit că aspartamul nu a provocat tumori cerebrale sau cancer de vezică urinară la șobolani.

Un studiu din 2022, efectuat pe peste 100.000 de adulți din Franța a constatat, totuși, că un consum mare de îndulcitori artificiali este legat de un risc ușor mai ridicat de cancer.

Îndulcitorii artificiali au, în general, riscuri pentru sănătate

Deși anunțul OMS poate indica faptul că aspartamul este mai rău decât alți îndulcitori artificiali, toate ar putea fi legate de efecte negative asupra sănătății, susține Popkin. ”Cred că este o diferență atât de mică, încât toți îndulcitorii dietetici ar trebui tratați în mod egal”, a spus Popkin.

Cercetările anterioare au legat îndulcitorii artificiali de o șansă mai mare de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet și obezitate. Îndulcitorii pot avea și un efect semnificativ asupra bacteriilor care trăiesc în intestin. Modificarea bacteriilor din intestin poate afecta sistemul imunitar, iar asta poate însemna că acestea nu mai identifică și nu mai elimină celulele canceroase.