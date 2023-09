Se știe despre comunitatea „machidonilor” din România este una extrem de unită. Din ea fac parte atât Gigi Becali, patronul FCSB, cât și tenismena Simona Halep. De-a lungul timpului, finanțatorul grupării roș-albastre a mai făcut referiri la cariera sportivei originare din Constanța. De fiecare dată a vorbit laudativ despre carierea acesteia, chiar și după ce a fost depistată dopată.

Și de această dată, Becali a încercat să-i ia apărarea tenismenei, el explicând că Simona Halep are tot ce îi trebuie și nu mai ar trebui să mai aibă nevoie să mai joace tenis oficial.

Gigi Becali i-a transmis un sfat fostei campioane de la Roland Garros şi Wimbledon. Patronul celor de la FCSB crede că banii sunt suficienți pentru Halep pe care o sfătuiește să se retragă alături de familie.

Gigi Becali nu crede că Simona Halep este vinovată. Finanțatorul din fotbalul românesc a detaliat că Halep are conștiința curată pentru că nu a încercat să trișeze. Iar vina ar aparține medicilor care i-au prescris un tratament. Becali spune că sportiva ar trebui să se retragă pentru că are avere destulă cât sp nu-și facp vreo problemă.

„Mi-au dat doctorii nu știu ce aliment sau medicament care avea substanța aia, ce vină am eu, ce dopată? S-a drogat? A avut o substanță interzisă, a luat un aliment care avea substanța asta, pe care i-a dat-o doctorul fără nicio vină a ei. Ce conștiință? Are 30, 40 de milioane de euro. A investit, și bine am înțeles, la revedere! Ce mai are nevoie acum Simona? Mai juca încă doi ani, dar când ai fost locul unu, doi nu îți mai convine să fii pe locul 15, 30. Nu mai avea haz. (…) Simona a făcut 30, 40 de milioane, la revedere, să fiți sănătoși, să își vadă de familia ei. Banii contează, nu tenisul” a mai spus omul de afaceri.