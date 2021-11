Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Simona Cocoș: – Anul 2020 a fost unul special pentru că a debutat pandemia cu noul coronavirus şi a trebuit să urgent să ne adaptăm, să ne protejăm echipa şi să continuăm producţia de medicamente. În paralel cu această situaţie, în luna aprilie 2020, grupul Zentiva a anunţat achiziţia Alvogen CEE ceea ce a reprezentat în România alăturarea businessului nostru cu cel al grupului Alvogen / Labormed România.

Ulterior achiziţiei, au urmat procesele de integrare a echipelor, de aliniere a modului de lucru, a proceselor şi procedurilor şi, bineînţeles, a obiectivelor. Ca parte a acestui proces de aliniere, am lansat în organizaţia noastră probabil cel mai mare proiect de cultură organizaţională din 2020, Formula ONE. Până la achiziţie am fost organizaţii separate, cu viziuni, leadership, dinamici şi culturi diferite, fiecare făcând performanţa în maniera proprie; după fuziune, am devenit o echipă, dar una foarte complexă. În acest context, provocarea a fost să ne armonizăm şi să fim o singură echipă, cu aceeaşi cultură şi acelaşi ritm. Cu obiective comune care trebuiau înţelese şi asumate de către întreaga organizaţie. Aşa s-a născut proiectul Formula One, prin care dorim să găsim, împreună, formula câştigătoare.

În 2021, ne propunem să accelerăm creşterea; există o cerere importantă pentru exporturi pentru că echipa noastră din Divizia Industrială a câştigat câteva licitaţii internaţionale importante. Pentru aceasta trebuie să planificăm sinergic producţia în cele două fabrici de la Bucureşti, pentru a valorifica la maximum capacitatea de producţie.

Vom produce mai multe medicamente, atât în volum, cât şi în diversitate, lansând produse noi. România a devenit al doilea centru de cercetare şi dezvoltare al grupului; vom dezvolta medicamente generice, dar vom învesti şi în cercetarea şi dezvoltarea de generice cu valoare adăugată, extinderea indicaţiilor terapeutice pentru moleculele existente, îmbunătăţirea formelor de administrare şi a dozajelor şi dezvoltarea de noi modele industriale pentru a reduce costurile şi a face medicamentele generice şi mai accesibile.

De asemenea continuăm investiţiile în echipamente şi tehnologie deoarece trebuie să fim la zi cu avansul tehnologic din industria noastră, pentru a putea livra medicamente de înaltă calitate, accesibile , pentru milioane de pacienţi din România şi nu numai.

Cum se construiește un caracter puternic

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

S.C: – În 1992, după terminarea facultăţii de Inginerie Chimică, lucram într-un laborator de cercetare în domeniul echipamentelor energetice. Era un post considerat foarte bun pentru un proaspăt absolvent de facultate; dar nu eram lăsată să fac nimic; practic stăteam 8 ore degeaba la serviciu. Am luat decizia să plec din acel job, m-am aruncat cu capul înainte într-un job la primul cazinou decshis în România spre disperarea părinţilor mei, dar a fost una din cele mai bune decizii din viaţa mea. Acel job m-a învăţat să lucrez cu diferite tipologii de oameni – am învăţat inteligenta emoţională; în plus, eram plătiţi foarte bine şi acest lucru m-a ajutat să devin independenta financiar faţă de familia mea – lucru care mi-a dat încredere că mă pot descurca singură în viaţă.

Lecţia pe care aş vrea s-o transmit – nu mergeţi pe cărări bătute, luaţi-o pe drumuri necunoscute, mai grele, care vă vor învăţa multe lucruri şi vă vor da satisfacţii deosebite.

C: – Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

S.C: – Fără îndoială – oamenii din companie. Sunt foarte harnici, pasionaţi de munca lor, implicaţi, oneşti, direcţi, cu spirit de echipă, deschişi provocărilor, cu dorinţa de a învăţa lucruri noi şi de a se devolta.

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

S.C: – Mă trezesc la 5:20 în fiecare dimineaţă, citesc, iau micul dejun, fac o plimbare cu căţelul familiei, merg la serviciu unde ajung în jur de 8:30, iar seara, după orele petrecute la birou, îmi petrec timpul cu soţul meu.

Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale, dar și personale).

Profesional: separarea companiei Zentiva de grupul Sanofi şi stabilirea companiei Zentiva ca o companiei independenta, lider al pieţei de medicamente generice din România şi integrarea companiilor Solacium şi Labormed/Alvogen în grupul Zentiva România pe parcursul a doi ani 2019-2020.

Personal: am vizitat un loc unde nu mai fusesem – Sardinia, o insulă care mi-a plăcut foarte mult şi, în 2021, m-am mutat într-un nou apartament, pe care l-am amenajat de la zero.

Un an dificil

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

S.C: – Criza generată de pandemia cu noul coronavirus a fost o situaţie nouă şi a trebuit să luăm măsuri rapid. Printre principalele provocări aş enumera: protecţia angajatiilor şi a familiilor lor, trecerea rapidă la sistemul work from home pentru poziţiile care permiteau acest lucru, dublată de întărirea procedurilor de protecţie sanitară pentru colegii din fabrici, achiziţia şi transportul materiilor prime care, în anumite situaţii, au fost aduse cu avionul în locul transportului cu vaporul, ceea ce a implicat costuri suplimentare.

Achiziţia materialelor de protecţie a fost de asemenea o provocare, exista o cerere imensă pe piaţa globală şi se găseau foarte greu. Pe lângă echipamentele pentru angajaţii Zentiva, am achiziţionat şi distribuit medicilor şi spitalelor din întreaga ţară o cantitate importantă de echipamente de protecţie şi dezinfectanţi.

Dezinfectantul a fost lansat în plină pandemie pentru a-i ajuta să se protejeze atât pe proprii angajaţi cât şi pe specialiştii din domeniul medical.

Un alt aspect foarte important este faptul că oamenii nu au mai putut accesa serviciile medicale din spitale sau s-au temut de infectare şi, astfel, pacienţii cu afecţiuni cronice nu şi-au luat tratamentele. Acest aspect a avut un impact negativ în sănătatea populaţiei care s-a văzut în special în indicii de mortalitate. Speram că aceşti pacienţi să revină la medic şi să îşi reia tratamentele de care au nevoie.

Să mai și trăim!

C: – Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

S.C: – Îmi place să călătoresc, în speciale în locuri unde nu am mai fost şi sunt o cititoare pasionată.

C: – Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

S.C: – Să fii curioasă, să înveţi continuu, să duci lucrurile la bun sfârşit, să îţi asumi responsabilitatea să rezolvi situaţii dificile pe care alţii nu vor sau nu pot să le rezolve. Să ai multă energie şi să fii pozitivă.

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

S.C: – O persoană pozitivă, constructivă, căreia îi place să lucreze cu oamenii şi să înveţe lucruri noi.

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

S.C: – „Dăruirea şi disciplina înving oricând genialitatea şi înzestrările”. Robin Sharma