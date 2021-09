Liderul AUR, George Simion susține că „moțiunea de cenzură este suspendată până ajunge Florin Cîțu președintele PNL”.

”Mai mare trădare ca asta nu există! O moțiune de cenzură pe care nu suntem lăsați să o înaintăm… PSD-ul va ieși acum cu o moțiune diferită, doar ca să se joace de-a moțiunile. Moțiunea de cenzură este suspendată până când ajunge Florin Cîțu președinte PNL. Încalcă Constituția, încalcă orice. Ne acuzau că sunt semnături false? Uitați, toți parlamentarii sunt aici, în spatele meu.

Ce să le spunem românilor care ne-au trimis în Parlament? Nici măcar moțiuni de cenzură nu avem voie să depunem, pentru că este o coaliție monstruoasă la conducerea României, reprezentată de peste trei sferturi din Parlament. Orice am depune este blocat de monstruoasa coaliție care conduce România. Au de dat explicații serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii. Și noi o să stăm calmi, pentru că suntem partidul care arată acest blat întregii țări!”, a declarat George Simion.

USR PLUS: Ciolacu a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu

”Biroul Permanent Reunit a fost boicotat a treia oară de PSD.

Nicio surpriză: USL trăiește. În spațiul public, Marcel Ciolacu strigă că vrea să-l demită pe prim-ministru, dar reprezentanții PSD părăsesc ședințele în care ar putea să facă asta.

Boicotând a treia oară ședința Biroului Permanent Reunit de stabilire a calendarului moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a confirmat că are comandă dublă și că nu-și dorește cu adevărat demiterea lui Florin Cîțu. Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu.

Tergiversările și contradicțiile PSD-ului, înțelegerile pe sub masă ale lui Marcel Ciolacu cu Florin Cîțu, ne arată, o dată în plus, că propriile interese ale PSD primează în fața interesului românilor. România are nevoie de un prim-ministru care să guverneze responsabil. Florin Cîțu nu este acest prim-ministru. De aceea, Florin Cîțu trebuie să plece”, scriu liderii USR pe pagina de Facebook a formațiunii.

Sursa foto: INQUAM Photos, Liviu Chirica