Întrebat cu cine se vede în turul doi al alegerilor prezidențiale, Crin Antonescu a spus că s-ar vedea fie cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, fie cu George Simion (AUR), însă cel mai probabil cu liderul AUR.

„Nu ştiu, nu fac pronosticuri. Cu domnul Simion sau cu domnul Nicuşor Dan. (…) Eu am spus că eu sau domnul Nicuşor Dan vom deveni preşedinte. Asta este estimarea mea acum. Am văzut că nu toată lumea a înţeles, deşi oamenii cu care am vorbit ieri în judeţul Dâmboviţa au înţeles din prima.

Afirmaţia că eu sau Nicuşor Dan, unul dintre noi va fi preşedinte, nu este egală cu afirmaţia ‘eu cu Nicuşor Dan vom fi într-un doi’. E posibil şi asta, dar cred că fie domnul Simion, fie domnul Nicuşor Dan vor fi în turul doi, împreună cu mine. Nu ştiu care, mi se pare mai probabil cu domnul Simion”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.