Compania a investit în jurul a jumătate de miliard de euro în unitatea de producție din Cluj. Timp de 6 luni fabrica a găzduit și un centru de vaccinare împotriva COVID-19. Lucrează de 8 ani în cadrul Bosch, timp în care a gestionat și contribuit la mai multe proiecte importante atât pentru afacerile grupului la nivel local, cât și în domeniul resursei umane. Simina Moțoc a răspuns chestionarului trimis de CAPITAL în care vorbește despre provocările carierei sale și planurile pentru anul 2022.

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

SIMINA MOȚOC: Cele mai importante proiectele ale anului 2021 au fost, fără doar și poate, cele legate de menținerea sănătății și siguranței angajaților noștri, în contextul pandemiei generate de Covid-19. Unitatea de producție din Cluj a urmărit îndeaproape criza sanitară și a introdus în mod constant măsuri de protecție și prevenție, pentru a asigura continuitatea activității. În acest sens, un pas important a fost găzduirea unui centru de vaccinare gestionat și coordonat de către Ministerul Apărării Naționale și de Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19.

Timp de șase luni , centrul a asigurat accesul facil la imunizare unui număr de peste 1200 de persoane, marcând un pas important în lupta împotriva corona virusului. În tot acest timp, compania a acordat o atenție deosebită comunicării interne active și transparente, pentru a crește gradul de conștientizare a importanței măsurilor preventive, atât în viața profesională, cât și în cea personală.

De 8 ani alături de Bosch

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

SIMINA MOȚOC: Pe parcursul celor opt ani de activitate în cadrul companiei Bosch, am avut oportunitatea să coordonez proiecte complexe și să îmi aduc contribuția ca parte din diverse echipe la un număr mare de proiecte cu impact semnificativ atât pentru business, cât și pentru angajați. Un exemplu în acest sens este proiectul HR Transformation @ Bosch, ce regândește la nivel global rolul departamentului de resurse umane și procesele pe care le rulează, punând accentul pe digitalizare. Consider că schimbarea este fantastică și o îmbrățișez cu drag, întrucât se bazează pe dictonul „Oamenii sunt în centrul transformării.” fie că este vorba despre transformarea business-ului sau a culturii organizaționale

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

SIMINA MOȚOC: Anul 2022 este, cu siguranță, despre creștere și atragerea, respectiv retenția de talente. Ne propunem să rămânem în Topul celor mai doriți angajatori, în special a celor din industria Automotive, iar în acest context derulăm proiecte de dezvoltare pentru angajații noștri. Ne dorim să consolidăm cultura internă bazată pe învățare continuă și ne axăm pe o mentalitate orientată spre calitate.

Dezvoltăm în permanență proiecte de îmbunătățire a competențelor profesionale care susțin relația dintre educație și mediul de business, de la Școala Duală la programe și cursuri pentru studenți, prin intermediul parteneriatului puternic cu universitățile locale sau programe speciale pentru absolvenții care își doresc să își croiască drumul spre a deveni manageri.

Siguranța angajaților, pe primul loc

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

SIMINA MOȚOC: Principala preocupare a grupului Bosch pe toată perioada pandemiei a fost sănătatea și siguranța angajaților săi. Ne-am bazat pe o strategie de prevenire și am soluționat toate impedimentele apărute în condiții favorabile pentru angajați.

Cu toate că provocările au variat pe durata celor doi ani de pandemie, comunicarea internă adecvată, realizată la momentul potrivit și cu regularitate, a fost un punct constant pe agenda noastră. Echipa de management a reușit să răspundă la timp, cu hotărâre și cu transparență preocupărilor angajaților, astfel încât aceștia să simtă cu adevărat că sănătatea lor este pe primul loc și să urmeze toate măsurile de prevenire împotriva infecției și răspândirii virusului Covid-19.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

SIMINA MOȚOC: Învățarea și dorința de a-ți consolida în mod constant cunoștințele reprezintă un factor cheie pentru un parcurs profesional de succes, cu atât mai mult când acestea sunt planificate și ghidate de un scop de dezvoltare. În prezent, avem la îndemână o multitudine de resurse de învățare, important este să înțelegem care ni se potrivesc.

Digitalizarea este viitorul HR-ului

În domeniul resurselor umane, este esențial să ne propunem aprofundarea nivelului de cunoștințe specifice domeniului, dar și din alte domenii complementare, care ne pot transforma în contribuitori valoroși la viața și deciziile business-ului.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

SIMINA MOȚOC: O serie de factori, precum soluțiile de digitalizare prezente în majoritatea domeniilor, tendințele demografice, dar și pandemia generată de Covid-19, au adus funcțiunea de HR într-o poziție de redefinire a rolului pe care îl are. Fără îndoială, cea mai mare schimbare pe care o vedem pentru următorul deceniu și pe care deja am început să o traversăm este strâns legată de procesele de digitalizare.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei creează noi oportunități de acoperire a nevoii de analize de date (people analytics) și de automatizare a operațiunilor rutiniere, cu valoare adăugată scăzută. În acest sens „The Cognizant Center for Future of Work and Future Workplace” – Studiu internațional privind viitorul muncii realizat de centrul Cognizant, estimează, în orizontul de timp de 10 ani, crearea mai multor poziții noi în HR bazate pe tehnologizare. Accesul la date in timp real și povestea pe care acestea o vor spune, va crește puterea departamentului de Resurse Umane ca partener strategic si decizional pentru business.