La debut de cursă electorală, domnul ministru Ciuca ne zice : „Nimeni nu se atinge de drepturile militarilor. Cel puţin, nu pe mandatul meu. Armata trebuie să rămână întotdeauna în afara jocului politic. Începe campania electorală şi acest aspect este cu atât mai important. De aceea, îi rog pe toţi cei care vor intra în curând în campanie să nu amestece armata în strategiile lor”. Impecabil, cu doua amendamente:

– păi legea privind supraimpozitarea „pensiilor speciale”, inclusiv a pensiilor de serviciu ale militarilor, aflată în dezbaterea CCR, propusă de partidul din care face parte domnul ministru, pe mandatul cui a fost votată? Iar dacă asta înseamnă în viziunea sa „nimeni nu se atinge”, mă tem să mă gândesc ce înțelege dl. Ciucă prin „atingere la drepturile militarilor”;

– cred că domnul Ciuca are o confuzie, cu atât mai gravă cu cât este ministrul apărării în funcție. Faptul că militarilor le este interzis să facă politică nu înseamnă că armata nu este subiect al dezbaterilor și deciziilor politice. Securitatea națională, politica de înzestrare a armatei, bugetul pentru apărare, legislația care reglementează statutul și drepturile militarilor, participarea cu militari la operațiunile Alianței – toate sunt rezultat al deciziilor politice. Asta inseamna democrație. Pentru că de aceea CSAT-ul are componenta pe care o are. Pentru că de aceea exista un ministru al apărării numit politic.

Să înțelegem că PNL nu va avea capitol dedicat securității naționale și apărării în programul de guvernare? Și, nu în ultimul rând, să ne uităm la SUA, cum bine a spus președintele Iohannis – topicul armatei și politicii militare, drepturile si protectia militarilor și veteranilor ocupă o parte semnificativă din dezbaterea electorală.

P.S. Nu polemizez cu domnul general(r) Ciucă, doar că, de la o vreme, nu prea înțeleg ce vrea să spună domnul ministru Ciucă.