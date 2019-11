Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan a lansat o rafală de vorbe dure la adresa lui Eugen Teodorovici, numindu-l „bou patentat” și „peruchier”.

„Acestui bou patentat, de o aroganta oarba, un nimeni in drum cu peruca in loc de par, ii este rusine de numele sau, cat de imbecil sa fie individul incat sa ii fie rusine de propriul lui nume, „Orlando minte putina”???? Doamme fereste. Boul nu e bou destul, daca nu e si fudul, arogant, ca un gascan…….Peruchierul loveste din nou”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

De unde a pornit conflictul

Reacția aceasta a venit după ce, în cadrul unei emisiuni de la România TV, Eugen Teodorovici a cerut să nu i se mai spună „Orlando”.

„Vă rog frumos, spuneți-mi Eugen Teodorovici. Orlando a facut-o magarul ala de Rares Bogdan cu ai lui. (…) Ce au încercat ei să facă cu acest Orlando? Logica lor: să ducă în derizoriu orice discurs de-al meu ca ministru, să-l ducă in derizoriu având acest nume, Orlando. Ăsta-i numele meu, așa m-au botezat parinții”, a spus Teodorovici în acea emisiune.

Lista de vorbe dure continuă deoarece, tot în cadrul emisiunii menționate, Teodorovici a recunoscut și că l-a numit pe Mihai Fifor „șobolan”.

„Asta o recunosc, da, așa este (că l-a numit „șobolan” pe Mihai Fifor – n.r.). Pentru că se leagă iar de felul meu de a fi. Nu pot să spun dimineața că-mi dau demisia pe Facebook, după o oră sau două sau trei să modific postarea că nu-mi mai dau demisia, adică mă fac că nici n-am menționat acest lucru, adică nu pot să fac eu oamenii să creadă în mine și mai ales că eram după CEX la partid și uitandu-mă la un post de televiziune am urmarit discutia telefonică a dânsului pe post. Și aud ce? Ca nu și-a dat demisia. Teodorovici. (…) In fine… Și în momentul ălă vă dați seama că macar spune adevărul nimic altceva. Și am început să-l caut prin partid, recunosc. Nu l-am găsit. Șansa dânsului și norocul dânsului. Nu l-am gasit”, a relatat Eugen Teodorovici.

