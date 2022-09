Eugen Orlando Teodorovici a fost de două ori ministru de Finanţe şi o dată ministru al Fondurilor Europene aşa că ştie exact ce se întâmplă cu banii noştri, fie că sunt din bugetul naţional, fie că sunt din bugetul UE. Are de gând să candideze la Preşedinţie în 2024 şi va anunța în maximum două săptămâni partidul din care va face parte, unul neparlamentar, după cum a precizat acesta în podcastul lui Robert Turcescu.

Teodorovici: Mi-aș fi dorit să fiu cooptat de către SRI

În studioul EVZ-Capital, politicianul considerat cel mai fidel fostului premier Viorica Dăncilă în vremea mandatului acesteia, a expus pe larg viziunea sa despre politica românească, mersul societății, dar și despre principalele tare care bruiază o viață politică sănătoasă așa cum se întâmplă în țările cu adevărat democratice.

De menționat că, spre deosebire de alți politicieni din diferite partide, care critică vehement rolul supradimensionat pe care îl au serviciile, cu mulți acoperiți în diferite instituții, fostul demnitar apreciază că aceste structuri au fost lipsite pe parcursul timpului de mijloace financiare, dar și de influența pe care ar trebui să o aibă.

„Eu îmi doresc să am servicii care să primească bani pe măsură. SIE are un buget mai mic decât AEP (Autoritatea Electorală Permanentă). Bugetele serviciilor trebuie să crească. Serviciile nu trebuie să accepte ca imaginea să le fie pusă la îndoială. Nu trebuiesc acceptate structuri duble. Nu am simțit niciodată vreo presiune de la servicii. Probabil știau că sunt necontrolabil. Colegiul de securitate a fost desființat și asta a fost o mare greșeală pentru că își subțiază cadrele lor. Mi-aș fi dorit să fiu cooptat de către SRI (…) Sunt oameni care își riscă viața, pe care nu îi știe nimeni”, a afirmat Eugen Teodorovici. Acesta a completat că îl apreciază pe fostul premier Victor Ponta, din al cărui cabinet a făcut parte acum ceva timp, pentru că acesta nu a cedat serviciilor.

Opinia sa vine în contradicție cu cea a cunoscutului jurnalist Ion Cristoiu, care a explicat în repetate rânduri, tot în podcastul EVZ-Play, că România a permis, din păcate, după desființarea Securității ceaușiste, interferențe brutale ale serviciilor. „Conceptul de siguranță națională e foarte mare, ei pot să facă orice”, sublinia acesta în luna iunie în studioul EVZ-Capital.

„Când simțea sânge, Băsescu te sfâșia”­

Ca fost coleg cu Traian Băsescu în PMP, partidul fondat de fostul președinte, jurnalistul EVZ l-a chestionat pe fostul ministru de Finanțe și unul dintre principalii negociatori ai aderării României la UE ce părere are despre acesta. Este destul de larg acceptat, de majoritatea politicienilor, dar și de mass-media, că Băsescu este cel care a dat serviciilor secrete o putere nemaiîntâlnită până la el, care a culminat cu activitatea controversată a Binomului Coldea – Kovesi.

„Pe Băsescu l-am apreciat pt dârzenie, dar nu avut oameni. El a fost un tip care a știut să conducă, dar când simțea sânge te sfâșia. Dacă îi țineai piept, te aprecia. Poziția de ghiocel e una dintre problemele României, dacă taci poți ajunge la un nivel de confort. Este o practică din ce în ce mai extinsă”, a conchis invitatul.

Emisiunea integrală: