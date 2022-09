Invitatul de luni al podcastului EVZ-Play cu Robert Turcescu a fost Eugen Orlando Teodorovici. El a fost de două ori ministru de Finanţe şi o dată ministru al Fondurilor Europene aşa că ştie exact ce se întâmplă cu banii noştri, fie că sunt din bugetul naţional, fie că sunt din bugetul UE.

În cadrul emisiunii lui Robert Turcescu, Eugen Orlando Teodorovici a vorbit, printre altele despre parlament și reducerea aparatului de stat.

România, la cel mai jos nivel de după revoluție

Potrivit fostului ministru de Finanțe, România are bani, dar actuala conducere nu a adus oameni suficient de competenți. Totodată, el susține că țara noastră este la cel mai jos nivel de după revoluție.

„Dacă tăiem 50.000 de oameni ecomomism 2,4 milioane de euro pe an. România are bani. Oamenii aduși nu doar că nu fac, dar și încurcă. La fonduri am redus schema, la mine s-a putut, la alții a picat în instanță. Față de atunci, astăzi ministerul a crescut cu peste 1.000 de oameni.

Poți tăia 20% din oamenii din administrație fără să se întâmple nimic. Avem oameni proști și frustrați și la stat și la privat. Eu am avut discuții foarte dure și am stenograme cu care pot demonstra că am întrerupt ședințe de guvern cu scandal

Parlamentul astăzi este o zonă care dacă nu se va reforma va trage în jos toată țara. Astăzi România este la cel mai jos nivel de după revoluție. Guvernul poate să fie o șansă. Ori vrem să lăsăm guvernul doar să facă follow up pe ce face parlamentul și să rămână doar la urgențe.

Dar atunci trebuie ca parlamentul să nu mai fie reprezentați de oameni de calitate. Nu există ca o lege să treacă tacit, de exemplu legea ținutului secuiesc, se știa despre asta. Centrul puterii este în partide, dar președintele face jocul chiar dacă oficial nu are atribuții.” a declarat fostul ministru Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici: Victor Ponta a primit o grămadă solicitări să mă schimbe

De asemenea, fostul ministru a vorbit și despre istoria sa din politica românească și cum a reușit el să conducă ministerele, deși au fost mulți care au dorit să-l înlăture.

„Când vorbesc despre firme sunt radical liberal, când vorbesc despre oameni sunt social democrat. Eu sunt de centru.

Eu când făceam administrație, persoanele din sistem se încălțau cu fesul. Sunt exemplul viu că se poate ridica un om fără să fie sprijinit de cineva. Ponta a primit o grămadă solicitări să mă schimbe.

Jocurile pe care eu le-am făcut sunt foarte mari, sunt cel mai mare șantajist oficial al României, oamenii din afara țării nu au obținut nimic din România fără să ofere ceva țării. Iohannis m-a felicitat pentru asta dar nu public.

Românii în Europa sunt numărul 1, dar nu vor să profite de lucrul acesta. Am fost președintele consiliului miniștrilor de Finanțe, am avut la masă greii Europei. I-am condus pe toți cu o mână de fier”, a spus Eugen Teodorovici, la podcastul EVZ-Play cu Robert Turcescu.

Întreaga emisiune poate fi urmărită pe canalul de YouTube EVZ Capital.