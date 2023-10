Shani Louk, o tânără în vârstă de 22 de ani, despre care se crede că a fost răpită în timpul atacului Hamas din 7 octombrie, ar fi decedată. Mama tinerei germano-israeliană spune că a primit informații cum că aceasta nu ar mai fi în viață.

Mama tinerei, care a făcut aceste declarații pentru postul german RTL, a tras un semnal de alarmă cu privire la fiica sa atunci când a văzut în mediul online videoclipurile de la festivalul care a avut loc în deșert, la graniță cu Fâșia Gaza. Ricarda Louk a precizat că a identificat-o pe fiica sa datorită tatuajelor și a culorii părului.

Videoclipul la care se referă mama tinerei arată o femeie pe jumătate dezbrăcată în timp ce stătea întinsă cu fața în jos, în spatele unei camionete. În clip se mai putea vedea că autovehiculul era plin de bărbați înarmați.

Times of Israel informează că deși tânăra a fost declarată decedată, trupul său nu a fost returnat.

Presa ebraică mai spune că familia a primit această veste prin intermediul unei scrisori de la serviciul israelian de salvare Zaka. În această scrisoare se arăta că a fost găsit un os de la baza craniului tinerei. Astfel, ea ar fi putut fi identificată. Aceeași sursă spune că fără acest os nu se poate supraviețui.

Președintele Israelului a anunțat că, pe lângă Shani Louk, există alte 40 de cadavre în curs de identificare. Acesta a mai precizat că aceste cadavre provin de la oameni care au fost abuzați, arși sau dezmembrați.

„Ceea ce am văzut la granița Gaza-Israel depășește cu mult un pogrom. Am văzut un abator”, a spus Herzog. „Am văzut sângele curgând pe străzi. Am văzut cele mai îngrozitoare tragedii imaginabile.”