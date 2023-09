Rusia nu vede niciun semn că va primi garanţiile care i-ar permite să-şi reia participarea la acordul privind exportul de cereale ucrainene pe Marea Neagră, a declarat joi ministrul de externe, transmite Reuters.

Rusia a ieşit din acord în iulie, acuzând mai ales că sancţiunile occidentale îi împiedică exporturile proprii de cereale şi fertilizatori, contrar unui memorandum semnat anul trecut în paralel cu Iniţativa privind cerealele ucrainene.

Lavrov a afirmat joi, după o întrevedere la Moscova cu ministrul de externe al Turciei, care a mediat acordul, alături de ONU, că Rusia este gata să revină în acord „mâine”. Singura condiție este ca cererile să îi fie respectate, însă că nu există niciun semn în acest sens.

„Rusia are solicitări pentru un export neîntrerupt al propriilor grâne şi îngrăşăminte. Noi am confirmat importanţa de a răspunde acestor solicitări, în cadrul întâlnirii noastre”, a spus ministrul de externe turc, Hakan Fidan.

El a adăugat că, cu ajutorul eforturilor şi contribuţiilor Turciei, Naţiunile Unite au pregătit un nou pachet de propuneri.

Însă, potrivit lui Lavrov, „încă nu există nicio singură garanţie în acest mesaj. Sunt numai promisiuni de a încerca mai repede, de a încerca mai activ”.

Lavrov a mai spus că Occidentul este cel care stă în calea unei soluţii.

În acest context, Moscova a propus anterior o alternativă la acordul privind cerealele din Marea Neagră, a transmis ministerul rus de Externe.

Conform acestui plan, Rusia ar urma să trimită un milion de tone de cereale în Turcia la un preț redus, cu sprijin financiar din partea Qatarului, pentru a fi procesate în Turcia și trimise către țările care au cea mai mare nevoie de ele, a precizat sursa citată.

Statements at the meeting of the Foreign Ministers of Russia and Turkey

Sergei Lavrov:

▪️ Discussed with the Turkish Foreign Minister the situation in Ukraine and Zelensky’s „peace formula”

▪️ As soon as all the points of the RF-UN memorandum are fulfilled, Moscow will… pic.twitter.com/i5Z1m2A2jr

— Sprinter (@Sprinter99800) August 31, 2023