Prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene Iaşi, Mihai Chirica a dat un semnal puternic în ceea ce privește acuzațiile care i se aduc fostului ministru, Costel Alexe. „Instituţiile statului trebuie să îşi facă datoria, indiferent despre cine este vorba”, a declarat Mihai Chirica, referitor la cazul fostului ministru Costel Alexe, acuzat de DNA de luare de mită şi instigare la delapidare.

El şi-a manifestat încrederea că fostul ministru Costel Alexe, actual şef al CJ Iaşi, va reuşi să îşi demonstreze nevinovăţia cât mai repede.

”Am aflat cu neplăcută surprindere despre dosarul în care este vehiculat numele preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, domnul Costel Alexe. Nu pot comenta acest subiect, dar, aşa cum am spus-o întotdeauna, instituţiile statului trebuie să îşi facă datoria, indiferent despre cine este vorba. Dincolo de chestiunea juridică, sper ca domnul Costel Alexe să reuşească să îşi demonstreze nevinovăţia cât mai repede!”, a transmis presei primarul Iaşiului.

Cum s-a apărat fostul ministru

După ce DNA a cerut preşedintelui Iohannis încuviinţarea urmăririi penale pe numele său pentru luare de mită şi instigare la delapidare, Costel Alexe, fost ministru al Mediului în Guvernul Orban, a venit cu prima reacţie la acuzaţiile formulate de procurori.

“Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea.

Vreau să precizez următoarele: Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare”, se arată în declaraţia de presă a actualului preşedinte al organizaţiei judeţene PNL Iaşi, Costel Alexe.