Primăria și Consiliul Județean Iași, conduse de liberali, au făcut un bilanț al investițiilor și proiectelor care au schimbat nu doar fața comunităților din zonă, ci și percepția românilor despre Moldova. Moldova, tradițional considerată o zonă defavorizată, a cunoscut o transformare sub administrațiile care știu să atragă fonduri europene.

Costel Alexe, președintele CJ Iași, a evidențiat că Moldova devine un model de dezvoltare, afirmând că atragerea fondurilor europene și investițiile locale au contribuit la oferirea de condiții de viață mai bune pentru locuitori și la crearea unui mediu atractiv pentru profesioniști și turiști.

„Ne propunem ca folosind bani europeni și investind aici, ieșenii să nu mai plece în afara țării, iar străinii să vină spre noi. Iașiul este capitala Moldovei și îmi doresc să oferim condiții de viață cât mai bune. Iar pentru asta nu am ratat niciun euro pe care l-am putut accesa. Această administrație oferă stabilitate Iașiului și zonei Moldova”, a declarat liderul CJ Iași.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a subliniat importanța investițiilor în infrastructura urbană, dar și în sistemul medical și școlar. Investițiile s-au ridicat la sume considerabile, precum 100 de milioane de lei pentru modernizarea școlilor, peste 600 de milioane de lei pentru lucrări de apă și canalizare și peste 130 de milioane de lei pentru spitalul Sfânta Maria.

Dar am investit și în sistemul medical și în infrastructura școlară, ceea ce ne face atractivi pentru medici și profesori tineri”, a spus edilul.

De asemenea, s-au realizat investiții semnificative în infrastructura de transport, cum ar fi Terminalul 4 al Aeroportului Internațional Iași, finalizat într-un timp record de doar 14 luni.

Investițiile din domeniul medical au fost remarcate și de Dan Timofte, managerul Spitalului Sfântul Spiridon, care a evidențiat performanța înaltă a actului medical din Iași și planurile pentru construirea primului spital regional.

„Actul medical este de înaltă performanță. Foarte puține cazuri pleacă din Iași la alte spitale. Aici va fi ridicat primul spital regional. Am încredere că va fi făcut la fel de repede ca aeroportul. Am fost consultați noi, medicii, în legătură cu tot procesul. Viitorul spital regional are deja personal alocat”, a spus managerul Spitalului Sfântul Spiridon.