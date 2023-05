Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a explicat că summitul de la Vilnius va viza consolidarea în continuare a propriei forțe de descurajare și apărare a NATO.

„Summitul de la Vilnius va viza consolidarea în continuare a propriei forțe de descurajare și apărare a NATO (…) Vom plasa mai multe forțe la un nivel de pregătire mai ridicat și ne vom consolida structura de comandă și control. Mă aștept ca aliații să sprijine planurile, forțele și structurile stabilite de comandantul nostru suprem aliat, generalul Cavoli”, a spus Mircea Geoană.

De asemenea, Mircea Geoană a amintit de faptul că NATO „a pus în aplicare cea mai mare consolidare a apărării noastre colective din ultimele generații” din momentul în care Vladimir Putin a anexat ilegal Crimeea.

„Din 2014, când Putin a anexat ilegal Crimeea, Alianța noastră a pus în aplicare cea mai mare consolidare a apărării noastre colective din ultimele generații. Am sporit gradul de pregătire a tuturor forțelor, am desfășurat trupe pregătite de luptă în estul Alianței. Pentru prima dată, am activat planificarea apărării noastre, iar aliații europeni și Canada au cheltuit 350 de miliarde de dolari în plus pentru apărare.

Acest lucru a însemnat că, atunci când domnul Putin și-a lansat invazia în toată regula anul trecut, noi eram pregătiți. În câteva ore ne-am activat planurile de apărare, am pus 40.000 de soldați sub comanda NATO, susținuți de o putere aeriană și maritimă semnificativă. Ne-am consolidat apărarea avansată de la Marea Baltică până la Marea Neagră. (…) Mediul nostru de securitate s-a schimbat în mod fundamental. Războiul de mare intensitate s-a întors în Europa”, a spus înaltul oficial al Alianței.

Concurența globală este în creștere

Mai apoi, secretarul general adjunct al NATO a spus că, în momentul de față, „concurența globală este în creștere”, iar „regimurile autoritare ne contestă valorile, interesele și securitatea”.

„Amenințările se înmulțesc. De la terorism la atacuri cibernetice, de la proliferarea nucleară la schimbările climatice. Am intrat, dragi prieteni, în noua eră a competiției strategice. NATO este la înălțimea provocării. Ne vom antrena și vom face mai multe exerciții împreună.

Următorul Summit NATO se va desfășura la Vilnius, în capitala Lituaniei, între 11- 12 iulie.