Avertisment de ultimă oră: Încălzirea globală va „decima” economiile G20 dacă nu vor fi unite

Avertisment de ultimă oră. Șeful ONU pentru climă, Simon Stiell, a îndemnat națiunile G20 să se unească pentru a combate încălzirea globală. El a avertizat că diviziunile geopolitice vor spori această amenințare comună, care le va „decima” economiile. Economiile statelor G20 se confruntă cu decimarea și trebuie să depășească diviziunile geopolitice pentru a aborda încălzirea globală, a declarat Stiell.

În opinia sa, criza climatică se află pe o agendă globală aglomerată, într-un moment în care este nevoie de consens pentru a ajuta națiunile în curs de dezvoltare să treacă la energie curată.

Grupul celor 20 de economii dezvoltate și în curs de dezvoltare, inclusiv Statele Unite, China și India, s-a confruntat cu multe provocări geopolitice, dar aceasta „nu poate fi o scuză în mijlocul acestei crize care se agravează”, a spus Stiell într-un discurs rostit la Londra, potrivit Phys.org.

Această criză va decima fiecare economie din G20

„Voi fi sincer: a da vina pe alții nu este o strategie. Abordarea climatică nu este o soluție la o criză care va decima fiecare economie din G20 și a început deja să provoace daune”, a spus secretarul executiv al ONU. „Puterea financiară pe care G20 a adunat-o în timpul crizei financiare globale ar trebui să fie din nou aici și să se îndrepte spre reducerea emisiilor și construirea rezilienței chiar acum”, a adăugat el.

Brazilia a sperat că o reuniune a miniștrilor de finanțe G20, pe care a găzduit-o în luna februarie, va pune în evidență schimbările climatice, dar întâlnirea s-a încheiat fără a se ajunge la un numitor comun din cauza războaielor din Ucraina și Gaza.

Martie 2024, un nou record de temperatură

Avertismentul lui Stiell vine după ce serviciul european de monitorizare a schimbărilor climatice, Copernicus, a anunțat că un nou record de temperatură la nivel global a fost atins: a fost cea mai caldă lună martie înregistrată vreodată și a zecea lună la rând care stabilește un nou record în acest sens.

Nu mai e timp pentru discuții!

Stiell declara, anterior, că lumea are nevoie de „torenți” de numerar pentru a finanța tranziția la energie curată, dar toate dezbaterile privind statele care ar trebui să plătească s-au încheiat fără rezultate concrete.

În timpul reuniunii de la Dubai, de anul trecut, țările au convenit să tripleze capacitatea globală de surse regenerabile și să facă tranziția de la combustibilii fosili, dar acordul nu avea detalii importante privind finanțarea. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că, probabil, națiunile bogate au oferit 100 de miliarde de dolari în finanțare pentru climă națiunilor mai sărace în 2022.

Îndemn către Banca Mondială și FMI

Mult mai puțin decât suma estimată, de 2,4 trilioane de dolari anual, de care țările în curs de dezvoltare, cu excepția Chinei, vor avea nevoie pentru a-și satisface nevoile climatice și de dezvoltare. Țările mai sărace nu pot plăti factura și au cerut reformarea instituțiilor financiare conduse de Occident, pentru a asigura condiții mai echitabile și acces la capital pentru națiunile cel mai puțin responsabile de schimbările climatice.

Stiell i-a îndemnat pe liderii financiari care se reunesc la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional la Washington, săptămâna viitoare, să nu lase finanțarea climatică „să le scape din nou printre degete”.

„Nu ne putem permite un festival al discuțiilor, fără să facem pași clari înainte”, a spus el.

Până la începutul lui 2025, națiunile trebuie să explice ce măsuri iau pentru a reduce emisiile, în conformitate cu acordul de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Lumea nu se apropie de atingerea acestui obiectiv, iar emisiile au continuat să crească și în 2023.

Acum trebuie să faceți ceva!

Națiunile G20 sunt responsabile pentru 80% din emisiile de încălzire a planetei „și trebuie să se afle în centrul soluției”, a spus Stiell.

„Lumea are nevoie de G20 pentru a face ceva în acest moment”, a continuat el.

Un nou raport publicat de două grupuri de advocacy a constatat că economiile G20 și creditorii au oferit finanțare în valoare de 142 de miliarde de dolari pentru proiecte privind combustibilii fosili între anii 2020 și 2022. A fost de aproape 1,4 ori mai mult decât suma cheltuită pentru investiții în energie curată în aceeași perioadă, se arată în raportul Oil Change International și Friends of the Earth US.

Stiell i-a îndemnat pe miniștrii de finanțe, investitori și bancheri să „transforme acești dolari din energia și infrastructura trecutului către cele ale unui viitor mai curat și mai rezistent”.