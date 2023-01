Anunțul care zdruncină PNL! Șeful CJ Timiș, acuzat de conflict de interese. ANI a sesizat Parchetul General

Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe președintele Consiliului Județean Timiș, Alina Nica, de conflict de interese și de folosirea funcției pentru obținerea foloaselor necuvenite. Astfel, ANI a sesizat Parchetul General, acuzându-l pe președintele liberal al CJ Timiș că dădea contracte cu dedicație către firma la care era și acționar.

”Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către NICA ALIN ADRIAN a infracțiunilor de conflict de interese, respectiv folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea funcției de primar al comunei Dudeștii Noi (mandatul 2016 – 2020), a participat la luarea unor decizii ce au adus un folos patrimonial în valoare de 132.000 lei unei entități în cadrul cărui Consiliu deținea calitatea de membru și, totodată, a emis pentru aceasta o autorizație de construcție. Mai mult, NICA ALIN ADRIAN a încheiat un contract civil în baza căruia a fost remunerat cu suma de 6.900 Lei, cu o societate comercială cu care Primăria Dudeștii Noi încheiase 15 contracte prin achiziție directă. Totodată, în calitate de primar a încheiat și un contract de arendă cu o întreprindere individuală, cu care încheiase un contract de arendare, în calitate de persoană fizică”, arată Agenția Națională de Integritate (ANI).

Indici cu privire la infracțiunea de fals în declarații

Agenția Națională de Integritate (ANI) mai arată că există indici cu privire la infracțiunea de fals în declarații. Concret, în declarațiile de interese din 2021 și 2022 a trecut că deține o funcție din care demisionase.

De asemenea, în declarația de avere din 2020 a lui Alin Nica nu erau trecute toate veniturile.

”De asemenea, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către NICA ALIN ADRIAN a infracțiunii de fals în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul Penal, întrucât, în declarațiile de interese depuse în anii 2021 și 2022 a declarat deținerea unei calități din care demisionase. Totodată, persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de avere depuse în anul 2020, venituri în cuantum de 4.636 Lei obținute în anul 2019 de la o întreprindere individuală”, informează ANI.

Alin Nica, reacție pe fondul acuzațiilor ANI

Liberalul Alin Nica a venit cu o primă reacție referitoare la acuzațiile pe care Agenția Națională de Integritate (ANI) i le aduce. El se arată surprins de ceea ce se petrece acum.

„Am rămas surprins, credeam că am clarificat aceste aspecte. Totul a plecat de la un cetățean cu care am un conflict juridic, fost angajat de la CJ Timis și care mă hărțuiește cu tot felul de plângeri peste tot. Am și un proces cu el, câștigat în primă instanță, pentru defăimare. El a sesizat la ANI presupuse fapte penale, or ANI nu are astfel de competențe și și-au declinat competența catre Parchet.

Li s-a părut ciudat că dacă sunt ortodox am dat bani la o biserică ortodoxă și ei susțin că este conflict de interese, că aș avea afinitate la ortodoxie. Păi, asta ar însemna că românii ortodocși nu ar mai trebui să dea bani la bisericile ortodoxe”, a declarat acesta pentru libertatea.ro.