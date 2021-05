În 2004 era ales cel mai tânăr primar din România. Avea doar 23 de ani și își asuma responsabilitatea pentru comuna Dudeștii Noi. Este vorba despre Alin Nica, care anul trecut a fost ales președintele Consiliului Județean Timiș.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

ALIN NICA: Anul 2020 a fost unul special pentru mine deoarece am încheiat cel de-al patrulea mandat de primar al localității Dudeștii Noi și am câștigat competiția electorală pentru președinte al Consiliului Județean Timiș. La primărie am avut opt proiecte europene derulate simultan, acum fiind toate în implementare. Încă din primele 100 de zile la Consiliul Județean am mai depus și am obținut finanțare pentru cinci proiecte, dintre care trei sunt deja contractate. Deci nu vorbim de un singur proiect, ci de o direcție de dezvoltare, pe care am reușit să o transfer de la primărie la județ.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

ALIN NICA: Am venit la Consiliul Județean Timiș cu intenția de a eficientiza activitatea instituției și pentru a încuraja performanța administrativă. Promovez o gândire orientată către rezultate iar pentru a le obține, un proiect important a fost ajustarea aparatului de specialitate pe calapodul viitoarelor direcții și principii de dezvoltare ale Timișului.

Implementarea unei noi culturi organizaționale și trasarea direcțiilor strategice sunt esențiale pentru orice instituție, administrație sau societate. Până acum, politica și administrația, de multe ori, s-au făcut după ureche, fără o gândire strategică, fapt care afectează calitatea actului administrativ. În primele luni, acest lucru l-am avut în vedere, să schimb percepția angajaților asupra propriilor activități și să folosesc resursa umană în mod eficient. Îmi doresc performanță în administrație, vreau ca funcționarii publici să aibă inițiativă și să exceleze, să se regăsească în direcțiile pe care dorim să le imprimăm instituției și să construim echipe. Am metehne multe de schimbat, prima fiind părerea că salariul vine indiferent de ceea ce fac, răspunderea fiind doar la șeful. Responsabilizare și putere. Asta este ceea ce vreau să ofer angajaților și cred că este una dintre direcțiile care va asigura succesul în anii viitori. Practic, e o schimbare de paradigmă. Voi folosi și voi potența calitățile oamenilor, căci fiecare trebuie să strălucească în felul său, să aibă șansa să performeze.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

ALIN NICA: Lista proiectelor depuse în vederea obținerii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență:

Parc/Hub Agroindustrial Timișoara cu rețea regională de centre județene de achiziție legume-fructe integrată Parc tehnologic pentru energie alternativă timișoara Echiparea cu infrastructură tehnico-edilitară a zonei industriale Săcălaz, județul timiș Centru intermodal de transport marfă Timișoara-Remetea Mare Proiect „Punerea în valoare a monumentului istoric „Castelul Huniade”, azi Muzeul Național al Banatului” Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) -Tomești-Luncanii de Sus lim.jud.CS-DN68 (Voislova) Implementarea unui sistem smart grid pentru clădirile Consilului Județean Timiș Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș Pol de tratament și cercetare în domeniul afecțiunilor sistemului nervos în Regiunea Vest Reducerea birocrației prin simplificarea procedurilor administrative și transformare digitală la nivelul judetului Timis Timiș theme park Institutul Regional Oncologic Timișoara Reabilitare/modernizare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara Centrul de Reproducere Umană Asistată Secție de recuperare medicală complexă – comuna Lovrin

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ALIN NICA: Din păcate, partenerii administrativi fie nu au acționat la timp, fie n-au știut ce să facă, fie au aplicat o rețetă care s-a uzat în timp. Nu mi-a plăcut abordarea restrictivă, sigură și acoperitoare doar pentru decidenți, nu neapărat în conformitate cu interesele și nevoile comunităților. Mi-aș fi dorit să văd o gândire mai creativă, cu acțiuni specifice și adaptate realităților locale. Unele instituții s-au dovedit strict reactive și deloc orientate spre soluții.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

ALIN NICA: Din punctul meu de vedere, relația cu diversele niveluri administrative nu a fost optimă în privința gestionării pandemiei, pentru că unele au luat în considerare propunerile pe care le-am făcut, altele au dorit să-și impună punctul de vedere de sus în jos, ceea ce pe mine m-a deranjat.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

ALIN NICA: Perseverență și încredere în forțele proprii, să nu cedeze la dezamăgirile inerente oricărei activități și să gândească constructiv. Dacă își dorește cu adevărat ceva, dacă acționează și își folosește toate competențele, acel vis i se poate îndeplini.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

ALIN NICA: Greu de spus. Gradul de incertitudine este destul de ridicat și depinde de voința politică. De exemplu, în administrație e nevoie de adaptare în mod continuu la noile realități socio-economice. Îmi exprim speranța că, în următorii 10 ani, vom avea, de exemplu, regionalizarea ca proiect de țară care să redefinească echilibrul de putere administrativă în România. Mă gândesc la descentralizarea reală, să nu mai fie concentrate toate deciziile legate de infrastructură doar la București, să avem mai multe motoare de dezvoltare. De aceea, consider că inițiativa de a descentraliza fondurile europene pe autorități de management regional e una benefică. Sperăm să nu fie reversibilă această decizie și să vedem efectele în anii care vor urma. O întărire a competențelor autorităților locale este cheia de succes pentru următorii 10 ani din punct de vedere administrativ.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

ALIN NICA: Dacă la început, în 2004, când pășeam în această lumea administrație, banii, sau mai degrabă lipsa lor, era la ordinea zilei, acum nu o mai văd ca pe o problemă, îmi îndrept atenția către resursa umană. Cred că investiția în oameni e mai importantă decât banii deoarece oamenii competenți atrag proiecte și finanțări, oamenii competenți vin cu idei, rezolvă probleme și cultivă succesul unei echipe. Abilitatea supremă este să poți capitaliza potențialul uman, nu banii.

Revista este disponibilă în format print și poate fi comandată de pe magazinul online agoramag.ro.

Sursa foto: arhiva personală