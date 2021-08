Anunț important pentru toți angajații din România: la nivelul CNAS, este scris un proiect pe fonduri europene.

O mare parte a formularisticii medicale – concedii medicale, adeverinţe, scrisori medicale şi altele vor fi puse în online.

Anunț important pentru toți angajații din România. ”Cine este bolnav nu are de ce să fie îngrijorat”

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adrian Gheorghe, a declarat joi că în 2020 au fost acordate 3,2 milioane de certificate medicale, o cifră în creştere începând cu 2017, aproape jumătate dintre concediile medicale fiind pentru maxim 10 zile.

Gheorghe a dat asigurări că nu trebuie să existe îngrijorări cu privire la noile reglementări în acest domeniu şi că „nimeni nu este pus pe drumuri”.

„Cine este bolnav nu are de ce să fie îngrijorat de aceste reglementări, deoarece nu va avea nicio povară, niciun obstacol, cel puţin în plus faţă de acum, pentru acces la îngrijirile medicale de care are nevoie.

Dimpotrivă, spiritul reglementărilor este ca cine este bolnav să primească mai multă atenţie medicală din partea profesionistului medical adecvat. Ştiu că persistă această idee – este nevoie de mai multe drumuri, de mai multe interacţiuni ne-necesare şi aşa mai departe. Nu este cazul.

Reglementarea este foarte clară, în sensul că la etapa de evaluare de după patru zile, în condiţiile în care pacientul nu se poate deplasa, consultaţia se poate efectua la distanţă. Nimeni nu este pus pe drumuri de această reglementare”, a explicat șeful CNAS.

”Va acoperi tot traseul pacientului”

„În acest moment, la nivelul CNAS, este scris un proiect pe fonduri europene. Se numeşte Sigma Smart.

El va pune în online o mare parte a formularisticii medicale – concedii medicale în primul rând, dar şi tot felul de adeverinţe, scrisori medicale şi aşa mai departe. Va fi un sistem digital integrat între furnizorii de servicii medicale – de la medicul de familie până la îngrijiri de recuperare, dacă este cazul.

Deci, va acoperi tot traseul pacientului, va fi integrat cu componentele deja existente din platforma integrată a asigurărilor de sănătate. Orizontul de timp pentru reglementarea acestui proiect este sfârşitul anului 2023.

Până atunci, întrucât acest proiect este într-o fază foarte avansată, practic urmează să fie depusă cererea de finanţare iminent”, a mai spus Gheorghe.