Sectorul sănătății are prevăzută suma de 3 miliarde de euro în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Așadar, el a precizat că în forma actuală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă sunt prevăzuţi trei miliarde de euro pentru sectorul sănătăţii şi că bugetul naţional prevede la rândul său o creştere a alocărilor în domeniu.

„În PNRR, în acest moment, chiar dacă nu e finalizat, este prevăzută o sumă importantă pentru sectorul sănătăţii, în jur de 3 miliarde de euro. Evident, nu avem un agrement final, pentru că încă e în lucru documentul. Deci, sub rezerva faptului că încă nu avem toate aprobările luate şi nu e agreat încă documentul, discutăm despre o sumă generoasă pentru sănătate. Şi mă bucur că această sumă a fost inclusă acolo, pentru că sectorul de sănătate are nevoie de finanţare. Deşi traversăm această perioadă dificilă, am încercat atât în privinţa sănătăţii, cât şi a educaţiei să avem fonduri alocate suficiente. Ambele bugete au avut creşteri”, a precizat ministrul în cadrul conferinţei de lansare a proiectului „Împreună Învingem Cancerul”.