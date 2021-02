Se preconizează un adevărat dezastru în industria HoReCa din România, în actualele condiţii create de criza financiară şi de viteza cu care Guvernul răspunde acestor provocări. Daniel Mischie, preşedintele HORA, vorbeşte despre o cifră uriaşă: o treime dintre unităţi în faliment.

„Guvernul României, cei care astăzi sunt miniştri, sunt răspunzători pentru creşterea numărului de unităţi intrate în faliment”

În prezent, un sfert din unităţile HoReCa sunt în faliment în România, însă proporţia acestora ar putea creşte la o treime în cazul în care Guvernul nu se grăbeşte cu acordarea ajutoarele de stat destinate sectorului HoReCa. Declaraţia a fost făcută luni de preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor (HORA), Daniel Mischie.

„Ne-am uitat, existe precedent european şi există state în Europa care au acordat un ajutor de stat, cu acordul Comisiei Europene, companiilor din turism. Am propus acest lucru şi pe data de 4 decembrie a fost aprobată Legea 224. Am aşteptat să fie publicată în Monitorul Oficial, dar prim-ministrul şi-a dat demisia.

Pe data de 30 decembrie 2020, noul Guvern a aprobat această lege şi a fost publicată pe 31 decembrie în Monitorul Oficial, urmând ca în termen de 30 de zile să fie publicat ghidul, iar în termen de 60 de zile să putem aplica. Din păcate astăzi nu se întâmplă nimic şi se face o corecţie miercuri la această ordonanţă de Guvern. Sperăm că miercuri va fi votată.

În situaţia în care statul nu va promulga imediat ajutorul pentru HoReCa, şi aici mă refer la două săptămâni sau o lună, de la un sfert din industrie închisă vom merge spre o treime. În această situaţie, Guvernul României, cei care astăzi sunt miniştri, sunt răspunzători pentru creşterea numărului de unităţi intrate în faliment de la un sfert la o treime din industrie”, a afirmat Daniel Mischie.

„25% din locaţiile pentru turism sunt închise, pentru că nu sunt satisfăcute aceste două lucruri”

În urma restricţiilor impuse de la nivelul Guvernului în acest sector, liderul patronatului din HoReCa consideră că Executivul este acum dator să despăgubească sectorul de profil. Daniel Mischie vorbeşte de un procent de 20% în medie. În plus, preşedintele HORA a subliniat şi care sunt motivele principale pentru care multe locaţii din turism sunt acum închise.

„Am venit astăzi să vă spun că un sfert din locaţiile din turism sunt închise. De ce? Există două motive principale: primul dintre ele este lipsa fluxurilor financiare, iar a doua este lipsa predictibilităţii. Astăzi, 25% din locaţiile pentru turism sunt închise, pentru că nu sunt satisfăcute aceste două lucruri.

Drept urmare, din discuţiile pe care le-am avut cu autorităţile centrale, indiferent din ce partid fac parte, am considerat că datorită faptului că am fost închişi sau restricţionaţi de la funcţionare, firesc ar fi să ne despăgubească. În urma pierderilor pe care locaţiile din turism le au, am ajuns la concluzia că 10% este pierdere înregistrată de HoReCa din încasările de după perioada în care au fost închise. Asta înseamnă că statul, având în vedere că încasările au scăzut cu 50% în medie, ar trebui să ne despăgubească cu 20% în medie”, a menţionat Daniel Mischie, potrivit Agerpres.

„Inclusiv pentru anul 2021, Guvernul actual trebuie să se gândescă la un program de despăgubiri”

Preşedintele HORA consideră că Guvernul României ar trebui să pregătească deja un program de despăgubiri destinat sectorului HoReCa şi pentru anul curent, având în vedere că situaţia se repetă deja şi anul acesta, la fel ca şi în 2020.

“Ajutorul acordat HoReCa pentru restricţiile pentru anul 2021: în afară de anul 2020, (ajutor de stat, n.red.) care este amânat în continuare, suntem de 40 de zile restricţionaţi în continuare, iar fiecare unitate HoReCa, care anul trecut a pierdut mai bine de 120.000 de euro datorită faptului că a fost restricţionată de Guvern, a început sarabanda restricţiilor şi în 2021.

Pierderea medie a unei unităţi HoReCa de anul trecut este de 120.000 de euro. Deci inclusiv pentru anul 2021, Guvernul actual trebuie să se gândescă la un program de despăgubiri pentru restricţionarea de la funcţionare”, a precizat Daniel Mischie.