Loredana Groza a povestit recent, în cadrul unui interviu, cum a convins-o un mare actor să nu-și pună implanturi mamare, denumite în popor silicoane.

Astfel, una dintre cele mai apreciate vedete din muzica românească, considerată o adevărată regina muzicii pop, a povestit sfatul primit acum mulți ani în Las Vegas de la o celebritate de la Hollywood, acesta fiind practic și motivul pentru care nu și-a operat sânii.

Secretul Loredanei Groza! Nimeni nu ştia asta despre ea. A convins-o un mare actor străin

Artista a spus cum regretatul actor Dennis Hopper este cel care a influențat-o decisiv pe Loredana în timp ce se afla la o piscină în Las Vegas, Loredanei i-au ieșit în cale „niște fete” care aveau „sâni care stăteau în sus”.

„Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi…

Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație”, a povestit Loredana potrivit Fanatik.

Ce i-a spus Dennis Hopper artistei din România?

„Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body (să nu-ţi tai niciodată corpul – n.red.). Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi! Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a transmis Loredana Groza.

Sfatul lui Dennis Hopper de a-și nu tăia niciodată trupul a urmărit-o mereu pe Loredana. În vârstă de 52 de ani, vedeta le sfătuiește pe tinere să nu se apeleze la bisturiu atunci când nu sunt mulțumite de aspectul lor fizic, motiv pentru care le-a oferit mai multe sfaturi.

Artista le cere tinerelor să nu folosească astfel de intervenții chirurgicale. Totodată, Loredana atrage atenția că astfel de operații „îți lasă urme pe viață”, iar, uneori, în câteva luni „ești la loc”.

„Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine.

E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată. Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?”, a mai spus Loredana Groza.