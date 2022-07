Doliu imens la Hollywood. Celebrul actor Paul Sorvino a încetat din viață. El s-a făcut remarcat și a fost urmărit de generații întregi pentru rolul din „Goodfellas” (Băieți buni).

Actorul în vârstă de 83 de ani a murit în luni dimineață. Alături i-a stat cu soția sa Dee Dee alături, informează TMZ.

„Inimile noastre sunt frânte, nu va mai exista niciodată un alt Paul Sorvino, a fost dragostea vieții mele și unul dintre cei mai mari interpreți care au împlinit vreodată ecranul și scena,” a transmis soția actorului.

Paul a interpretat roluri în aproape 50 de filme pe parcursul unei lungi cariere la Hollywood și a devenit celebru pentru rolul mafiotului Paul Cicero în capodopera lui Martin Scorsese din 1990, „Goodfellas”.

Rolurile care l-au făcut celebru pe Paul Sorvino

El a mai jucat rolul lui Henry Kissinger în filmul „Nixon” din 1995 și al lui Fulgencio Capulet în „Romeo + Julieta” din 1996.

Paul Sorvino și-a făcut debutul în filmul din 1970 „Where’s Poppa?” și a jucat, de asemenea, în seriale precum „Law & Order” și pe Broadway.

Sorvino s-a născut și a crescut în Brooklyn, tatăl său a fost un imigrant din Italia. Paul și-a dorit să fie cântăreț de operă înainte de a începe actoria, în timp ce studia la Academia Americană de Muzică din New York. Paul Sorvino are 3 copii, printre care actrița Mira Sorvino, câștigătoare a unui premiu Oscar, și actorul/producătorul Michael Sorvino.

S-a născut și a crescut în Brooklyn

Paul Sorvino s-a născut și a crescut în Brooklyn, New York City, ca fiu al unui italian naturalizat, american, este fiul lui Marietta, casnică și al profesorului de pian Ford Sorvino. Paul a suferit de astm sever și a lucrat din greu pentru a-și regăsi suflul, a scris un best -seller How to become a former Asthmatic.

A urmat cursurile Lafayette High School și The American Musical and Dramatic Academy unde a studiat cu profesorul Sanford Meisner, și-a început cariera în calitate de copywritter la o agenție de publicitate la care a lucrat împreună cu John Margeotes, membru fondator al Margeotes, Fertitta and Weis, a luat lecții de voce timp de peste 18 ani, a participat la The American Musical and Dramatic Academy urmând cursurile de teatru, și-a făcut debutul artistic pe Broadway în piesa Bajour din anul 1964, apoi după 6 ani a apărut în primul său film Wheres Poppa?.

A primit numeroase critici pozitive pentru rolul său Phil Romano în piesa lui Jason Miller That Championship Season din anul 1972 jucată pe Broadway, acest rol s-a rejucat în anul 1982 în versiunea TCS, în anul 1974 a jucat Harry Walter pe canalul ABC Film ca agent de vânzări imobiliare care este luat la întâmplare de către o femeie frumoasă și violat sub amenințarea cu arma, un film considerat riscant chiar și pentru anii 1970, în anul 1976 joacă în I Will, I Will.

Premiu pentru cea mai bună performanță în Nixon ca actor

În anul 1982 Sorvino joacă rolul unui comunist italiano-american Louis C. Fraina în filmul epic al lui Warren Beatty Red, în anul 1985 joacă în filmul Science-fiction, horror The Stuff al lui Larry Cohen, ca un lider de miliție retras. În anul 1991 preia un rol din Lege și ordine – Law&Order de la George Dzundza, a jucat rolul tatălui lui Bruce Willis din filmul Moonlighting. Între anii 2000 și 2002 a fost Frank DeLucca în seria de televiziune de pe canalul CBS That’s Life.

Sorvino și-a împărțit viața între Los Angeles și Gilbert, Pennsylvania în Pocono Mountains și a fost căsătorit cu o terapeută specializată în tratarea bolnavilor de Alzheimer, Lorraine Davis împreună cu, care a avut trei copii : Mira, Michael, Amanda.

A jucat în numeroase piese și producții pe Broadway, a câștigat premiul WRIFF în anul 2007 și a fost nominalizat la numeroase premii, inclusiv pentru cea mai bună performanță în Nixon ca actor, în anul 1996.