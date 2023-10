Decizia anului privind pensiile! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că săptămâna aceasta, va lua o hotărâre privind pensiile speciale, după mai multe discuții cu membri ai Comisiei Europene și ca urmare a recomandărilor făcute de aceștia.

Șeful Executivului a spus că încă nu a venit un răspuns din partea Comisiei Europene, însă zilnic, au loc videoconferințe cu echipa tehnică a Comisiei.

Întrebat dacă în cadrul ședinței coaliției, ministrul Finanțelor a recomandat ca în lunile următoare să se amâne anumite plăţi şi cele pentru TVA, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu cred, suntem cu ele la zi.”

„Dimpotrivă, sunt vreo 200 milioane solicităm la spitale. Este aceeaşi măsură. Noi am renunţat la acel 2,5% către autorităţile locale, dar dacă am citi împreună întreaga lege, aţi vedea că am băgat şi nişte reguli de disciplină financiară.

Nu poţi să cheltui, cu adevărat sunt veniturile proprii şi e corect, prin sistemul de descentralizare, să nu hotărăsc eu ce să faci cu banii, dar dacă doreşti bani de la stat pentru cofinanţări sau pentru proiecte directe din buget, ar trebui să explici Ministerului Finanţelor ce ai făcut tu cu banii pe care i-ai colectat.

Deci într-un fel se clădeşte totuşi un parteneriat care nu a existat până acum şi cu autorităţile locale şi cu mediul de afaceri”, a adăugat acesta.